3D-карта NVIDIA GeForce GTX 1650 выйдет 22 апреля

Не так давно в сети появилась информация о том, что видеокарта GeForce GTX 1650 выйдет 30 апреля. Согласно новым сведениям, продажи графического ускорителя начнутся уже 22 апреля, а официальный анонс случится еще раньше. Тогда же ожидается дебют видеокарты GeForce GTX 1650 Ti, которая будет отличаться от младшей модели характеристики младшей модели памятью GDDR6 вместо GDDR5. По предварительным данным, GeForce GTX 1650 получит графический процессор TU117, от 896 до 1024 ядер CUDA и 4 ГБ памяти GDDR5. Её ориентировочная цена составляет 130 долларов.