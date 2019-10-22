3D-карта NVIDIA GeForce RTX 1660 Super будет стоить $230

2019-10-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - NVIDIA GeForce RTX 1660 Super; [73]
Профильное издание VideoCardz поделилось очередной порцией подробностей о видеокарте GeForce RTX 1660 Super, официальная презентация которой состоится уже 29 октября. Источник подтверждает предыдущие слухи о том, что новинка будет построена на том же графическом процессоре TU116-300, что и GeForce GTX 1660. Частоты GPU, 6 ГБ памяти с 192-разрядной шиной также останутся прежними. Единственное изменение – переход с памяти GDDR5 на GDDR6, что даст прирост производительности в 15% по сравнению с предшественницей. Также сообщается рекомендованная цена адаптера – 229 долларов.


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