3D-карта NVIDIA GeForce RTX 3060 получила 12 ГБ GDDR6

Компания NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060, которая оценена в 330 долларов. Это делает её самой доступной в семействе Ampere. Итак, что представляет собой приходящая на смену моделям GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 2060 новинка? Производительность в операциях одинарной точности (FP32) здесь равна 13 TFLOPS, а при трассировки лучей в реальном времени – 25 TFLOPS. Видеокарту оснастили графическим процессором GA106-300 с 3584 ядрами CUDA, 28 RT-ядрами и 112 тензорными ядрами, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на частоте 14 ГГц, а также шириной шины памяти 192 бит. Старт продаж партнерских вариантов GeForce RTX 3060 ожидается в конце февраля.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3060
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