3D-карта NVIDIA RTX A6000 Ada оценена в $6800

Компания NVIDIA объявила цену представленной два месяца назад видеокарты RTX A6000 Ada. За неё попросят 6800 долларов, что на 50% дороже предыдущего поколения – RTX A6000 (Ampere). Заметим, что новинка располагает 18176 ядрами CUDA, что на 11% больше, чем у GeForce RTX 4090, однако здесь используется не полнофункциональный GPU AD102. Два блока SM из 142 не функционируют. Отметим и 48 ГБ памяти стандарта GDDR6, а не GDDR6X. Карта также характеризуется частотой памяти 20 ГГц, у максимальной теоретической пропускной способностью памяти 960 ГБ/с, что на 25% больше, чем у RTX A6000, потреблением в 300 Вт и новым 16-контактным разъемом питания.