3D-карта PowerColor RX 5700 XT Red Devil обойдется в $440

Вчера на сайте PowerColor появилась информация о трех нереференсных видеокартах Red Devil поколения Navi. Как сообщают сетевые источники, ускорителей будет больше. Как минимум в ассортимент войдут две модели RX 5700 Red Dragon и RX 5700 XT Red Dragon, которые характеризуются менее крупной системой охлаждения со 100-мм вентиляторами и более доступным ценником. Частота GPU первой модели составляет 1750 МГц, а RX 5700 XT Red Dragon – 1905 МГц. Также сообщается о моделях PowerColor RX 5700 и RX 5700 XT с оригинальными системами охлаждения и частотами ядра, как у вышеуказанных адаптеров. Если верить источнику, RX 5700 Red Dragon будет стоить 360 долларов, RX 5700 XT Red Dragon – $410, RX 5700 Red Devil – $390, RX 5700 XT Red Devil – $440, а за RX 5700 XT Red Devil Limited Edition попросят 450 долларов.