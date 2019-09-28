3D-карта PowerColor Radeon RX 5700 XT Liquid Devil получит водоблок

Популярный блогер JayzTwoCents опубликовал тизер-изображение видеокарты PowerColor Radeon RX 5700 XT серии Liquid Devil, которая еще не была представлена официально. Судя по картинке с каплями жидкости, грядущая новинка получит штатный водоблок. Также на тизере можно заметить очертания охладителя и внутренних каналов – судя по логотипу, водоблок произведен компанией EK Water Blocks. Предполагается, что видеокарта появится в продаже уже в следующем месяце, а её спецификации пока держатся в секрете. Ясно лишь одно – карта будет очень дорогой.