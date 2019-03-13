3D-карта Radeon RX 560XT получила на 40% больше потоковых процессоров, чем RX 560X

Уже завтра будет представлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660, а пока в сети появляются подробности о модели AMD Radeon RX 560XT. Если верить источнику, новинка имеет на 40% больше потоковых процессоров, чем Radeon RX 560X, а именно 1792 против 1054. Еще одно преимущество, ширина шины памяти – 256 бит вместо 128. Также сообщается о 4 ГБ памяти GDDR5 с частотой 7 ГГц, частоте GPU – 1226 МГц и одном восьмиштырьковом разъеме дополнительного питания. Модель Sapphire RX560 XT 4G D5 OC также получила два порта HDMI, два DisplayPort, систему охлаждения Dual-X с двумя вентиляторами и размеры 232:120:40 мм. Radeon RX 560XT может появиться в продаже в ближайшее время по ориентировочной цене 150 долларов.