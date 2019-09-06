3D-карта Sapphire RX 5700 XT Nitro+ OC будет стоить 480 евро

Сетевые источники опубликовали качественный рендер еще не представленной видеокарты Radeon RX 5700 линейки Nitro от компании Sapphire. Модель, которая будет называться RX 5700 XT Nitro+ OC (11293-03-40G), засветилась на сайте французского Amazon. Причем на странице указана цена – 480 евро. Если верить источникам, продажи адаптера стартуют уже 16 сентября. Что до спецификаций, то пока никаких подробностей, кроме двух восьмиконтактных разъёмов питания, не приводится, но рендер раскрывает наличие габаритной системы охлаждения с тремя вентиляторами. Также очевидно, что нас ждет заводской разгон.