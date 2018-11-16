3D-карта XFX Radeon RX 590 Fatboy получила заводской разгон

Компания XFX представила свой вариант дебютировавшей вчера видеокарты Radeon RX 590, который получил название Radeon RX 590 Fatboy. Новинка может похвастаться серьезным заводским разгоном GPU (работает на частоте 1600 МГц). Также отметим работающую на стандартных 8000 МГц память, подсистему питания из семи фаз, фирменную систему охлаждения с четырьмя тепловыми трубками, двумя массивными вентиляторами и металлической пластиной, интерфейсы HDMI, DVI и три DisplayPort, два разъёма питания (8+6) и длину в 270 мм.