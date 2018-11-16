3D-карта XFX Radeon RX 590 Fatboy получила заводской разгон

2018-11-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - XFX Radeon RX 590 Fatboy; [50]
Компания XFX представила свой вариант дебютировавшей вчера видеокарты Radeon RX 590, который получил название Radeon RX 590 Fatboy. Новинка может похвастаться серьезным заводским разгоном GPU (работает на частоте 1600 МГц). Также отметим работающую на стандартных 8000 МГц память, подсистему питания из семи фаз, фирменную систему охлаждения с четырьмя тепловыми трубками, двумя массивными вентиляторами и металлической пластиной, интерфейсы HDMI, DVI и три DisplayPort, два разъёма питания (8+6) и длину в 270 мм.


Комментарии:
Представлена видеокарта ASRock Phantom G...
Представлена видеокарта ASRock Phantom GКомпания ASRock вслед за XFX, Sapphire и PowerColor представила свой вариант видеокарты Radeon RX 590. Мо...
Смартфон Huawei P Smart (2019) будет сто...
Смартфон Huawei P Smart (2019) будет стоВ сети появилась информация о том, что компания Huawei в скором времени выпустит в Европе доступный смарт...
Apple работает над собственным модемом д...
Apple работает над собственным модемом дВ последнее время отношение между Apple и Qualcomm складываются не совсем хорошо. После чего Apple выбрал...
Обзор TOMAHAWK APACHE. Сигнатурный комбо...
Обзор TOMAHAWK APACHE. Сигнатурный комбоСигнатурные технологии детектирования комплексов контроля скорости продемонстрировали свою эффективность ...
Недорогой смартфон Honor 10 Lite засвети...
Недорогой смартфон Honor 10 Lite засветиВ сеть утекло рекламное видео со смартфоном Honor 10 Lite или Honor 10 Youth, официальный анонс которого ...
Обзор Sony Alpha ILCE-7M3. Лучшая беззер...
Обзор Sony Alpha ILCE-7M3. Лучшая беззерБеззеркальная камера Sony A7 III поступила в продажу на российский рынок еще в апреле 2018 года. Спустя у...
Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite на 4/128 ГБ па...
Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite на 4/128 ГБ паКомпания Xiaomi выпустила в продажу новую версию смартфона Mi 8 Lite, которая получила 4 ГБ оперативной и...
Слайдер смартфона Xiaomi Mi Mix 3 выдерж...
Слайдер смартфона Xiaomi Mi Mix 3 выдержВо время презентации смартфона Mi Mix 3 компания Xiaomi заявила, что слайдер способен выдержать более 300...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор TOMAHAWK APACHE. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор TOMAHAWK APACHE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Sony Alpha ILCE-7M3. Лучшая беззеркальная камера на рынке?Обзор Sony Alpha ILCE-7M3. Лучшая беззеркальная камера на рынке?
Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W. Умный блок питания с 10 летней гарантиейОбзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W. Умный блок питания с 10 летней гарантией
Обзор Playme OMEGA. Двухканальный комбо-видеорегистраторОбзор Playme OMEGA. Двухканальный комбо-видеорегистратор
Обзор UMIDIGI A3. Недорогой смартфон из стекла и сталиОбзор UMIDIGI A3. Недорогой смартфон из стекла и стали
Предварительный обзор Microsoft Surface ...
Предварительный обзор Microsoft Surface В последнее время все больше пользователей стали предпочитать планшеты на Windows вместо ноутбуков. В это...
Обзор Monster League. Лучше не придумать...
Обзор Monster League. Лучше не придуматьСкажу честно — Monster League принесла мне столько удовольствия, сколько не приносила любая другая игра в...
В России был представлен смартфон Xiaomi...
В России был представлен смартфон Xiaomi14 ноября в Москве состоялась презентация флагманской модели Xiaomi Mi 8 Pro. Смартфон получил заднюю кры...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. Фл...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. ФлВыбрать телевизор в современных реалиях довольно трудно — масса производителей, у каждого с десяток интер...
Обзор One Hour One Life. Самая странная ...
Обзор One Hour One Life. Самая странная Я обожаю игры про выживание — они позволяют каждый раз окунаться во что-то новое, необычное и нестандартн...
Предварительный обзор DOOGEE S80. Защище...
Предварительный обзор DOOGEE S80. ЗащищеВ последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди обычных пользователей....
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GT...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GTДля подавляющего большинства пользователей корпус для компьютера не является чем-то важным и необходимым....
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая исто...
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая истоИнтересных проектов на сегодняшний день предельно мало — даже небольшие студии, которые обычно привлекали...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor