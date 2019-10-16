3D-карты GeForce GTX 1660 Super от MSI показали на рендерах

Вчера стало известно о том, что графический ускоритель GeForce GTX 1660 Super будет отличаться от GTX 1660 только типом памяти и её частотой. Новинка получит 6 ГБ памяти GDDR6 с частотой 14 ГГц, а GPU по-прежнему будет работать на частотах 1530-1785 МГц. Шина будет использоваться 192-разрядная. Сегодня в сети появились изображения видеокарт в исполнении MSI. Судя по рендерам, новинка пополнит как минимум два семейства: Gaming и Ventus. Ранее в сети появилось изображение модели Inno3D GTX 1660 Super Twin X2, которая будет стоить 224 евро.