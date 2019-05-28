3D-карты Radeon RX 5700 (Navi) будут потреблять 180 и 225 Вт

В сети появились новые подробности о представленных вчера видеокартах Radeon Navi, характеристики которых AMD еще не обнародовала. По словам источника, производитель готовит две версии модели Radeon RX 5700, которые могут называться RX 5770 и RX 5750. Адаптеры будут отличаться энергопотреблением: TDP 150 и 180 Вт и TBP (typical board power) 180 и 225 Вт. Также отметим восьмиконтактный разъём дополнительного питания в младшей карты и два в старшей. Утверждается, что площадь кристалла нового GPU составит 275 мм2. Например, у GPU Polaris 20 этот показатель равен 232 мм2.