3D-карты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выпустить в октябре

Недавно в сети появились слухи о том, что уже в следующем месяце компания AMD выпустит графические ускорители на GPU Navi 12 и Navi 14. На основе первой будут выпущены видеокарты Radeon RX 5600, а вторая станет основой линейки RX 5500. Сегодня стало известно о том, что модели на основе Navi 12 будут оснащаться 256-разрядной шиной, а карты Navi 14 – 128-разрядной. Если верить источнику, именно Navi 12 станет старшим графическим процессором относительно Navi 10. То есть, на его основе будут выпущены видеокарты Radeon RX 5800. Согласно другому предположению, вместо 256-разрядной шины будет использоваться 2048-разрядный интерфейс – таким образом, адаптеры будут оснащены памятью HBM2. Какие слухи окажутся верными, а какие нет, станет ясно уже скоро.