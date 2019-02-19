3D-карты Zotac GeForce GTX 1660 Ti засветились на фото

Сетевые источники поделились изображениями двух моделей видеокарты GeForce GTX 1660 Ti, которая еще не была представлена официально. Речь идет о вариантах от компании Zotac. Младшая модель относится к линейке Twin Fan, а старшая к линейке AMP. Очевидно, что во втором случае нас ждет серьезный заводской разгон. Отметим одинаковый кожух охладителя с одинаковыми вентиляторами, разные радиаторы и референсные печатные платы. Модель AMP может похвастаться защитной пластиной, которая защищает видеокарту едва ли не со всех сторон. Набор интерфейсов у моделей не отличается: три DisplayPort и один HDMI. Ориентировочная цена видеокарт пока не сообщается.