3D-карты Zotac GeForce GTX 1660 Ti засветились на фото

2019-02-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Zotac GeForce GTX 1660 Ti; [136]
Сетевые источники поделились изображениями двух моделей видеокарты GeForce GTX 1660 Ti, которая еще не была представлена официально. Речь идет о вариантах от компании Zotac. Младшая модель относится к линейке Twin Fan, а старшая к линейке AMP. Очевидно, что во втором случае нас ждет серьезный заводской разгон. Отметим одинаковый кожух охладителя с одинаковыми вентиляторами, разные радиаторы и референсные печатные платы. Модель AMP может похвастаться защитной пластиной, которая защищает видеокарту едва ли не со всех сторон. Набор интерфейсов у моделей не отличается: три DisplayPort и один HDMI. Ориентировочная цена видеокарт пока не сообщается.


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