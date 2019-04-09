3D-карту EVGA GeForce RTX 2080 Ti Kingpin оценили в 1900 долларов

Компания EVGA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2080 Ti Kingpin, которая ориентирована на энтузиастов разгона. Новинка характеризуется гибридной системой охлаждения, которая состоит из новой жидкостной системы с помпой Asetek, 240-мм радиатора и медного радиатора на видеокарте, 12-слойной печатной платой, 19-фазной подсистемой питания, тремя восьмиконтактными разъёмами питания, 12 температурными датчиками, портами Probe-It и EVBot и OLED-экраном, частотой GPU 1770 МГц и частотой памяти 14 000 МГц. Цена видеокарты составляет невероятные 1900 долларов.