3D-карту MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning 10th Anniversary показали на фото

Несколько дней назад компания MSI опубликовала тизер новой видеокарты RTX 2080 Ti Lightning, которой должна была стать модель 10th Anniversary. Выход новинки приурочен к десятилетнему юбилею линейки Lightning. Сегодня в рамках выставки Computex 2019 тайваньский производитель продемонстрировал новую видеокарту. Технические подробности пока не были раскрыты, но иное оформление охладителя можно отметить. Размеры карты, как и размеры системы охлаждения, судя по всему, не изменились. Также новинка наверняка порадует приличным заводским разгоном.