3Dconnexion представляет эргономически оптимизированную мышь

3Dconnexion расширил свою линейку продуктов CadMouse с помощью CadMouse Pro Wireless и CadMouse Pro Wireless Left для левшей. Это полноразмерная компьютерная мышь, батарея которой должна проработать три месяца между зарядками. CadMouse Pro Wireless также должен стать хорошим дополнением к серии 3D-мышей 3Dconnexion SpaceMouse.

Скошенная форма мыши обеспечивает естественное положение руки, что должно гарантировать больший комфорт. Кроме того, 3Dconnexion хочет гарантировать устойчивость этого продукта, выбирая переключатели, срок службы которых составляет 50 миллионов щелчков, а мыши имеют тройное подключение (через Bluetooth Low Energy, через входящий в комплект универсальный приемник 3Dconnexion или с помощью обычного USB-кабеля).