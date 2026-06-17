65-дюймовый телевизор Haier P7 Pro оценили в 965 долларов

Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров серией P7 Pro, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, фирменной технологией HQLED, 93% покрытием цветовой гаммы п DCI-P3, поддержкой технологий Dolby Vision и HDR10+ во всех моделях кроме 43-дюймовой, алгоритмами обработки изображения AI Picture Quality, кадровой частотой 120 Гц с технологией DLG, поддержкой компенсации движения MEMC, поддержкой VRR и ALLM, игровым интерфейсом Gaming Bar, 50-Вт акустикой формата 2.1 с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos и Total Sonics, предустановленной ОС Google TV с интеграцией Gemini, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, а также поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 380, 460, 530, 720 и 965 долларов в соответственно.