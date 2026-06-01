Новая линейка QLED телевизоров TCL P8

С возможностью отображения 1,07 миллиарда цветов и охватом до 93% цветового пространства DCI-P3, эти телевизоры создают яркое и высокодетализированное изображение. Пиковая яркость в 450 нит гарантирует чёткость и выразительность картинки в разнообразных условиях освещения. Благодаря поддержке частоты обновления 144 Гц и технологии VRR (с диапазоном до 288 Гц через DLG), телевизоры TCL P8L демонстрируют безупречную плавность и резкость изображения даже в самых динамичных сценах. Управление телевизорами осуществляется через платформу Google TV, которая включает голосовое управление, поддержку AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi, предоставляя лёгкий доступ к контенту стриминговых сервисов и беспроблемное подключение к другим устройствам.