Новая линейка QLED телевизоров TCL P8

Компания TCL вывела на рынок новую линейку телевизоров – TCL P8L Эти устройства выделяются превосходной плавностью картинки, инновационной технологией локального затемнения и богатой палитрой цветов, что делает их идеальным выбором для ценителей кинематографа, спортивных трансляций и видеоигр. Сердцем телевизоров TCL P8L является QLED-дисплей с функцией локального затемнения, которая обеспечивает точную регулировку яркости и контраста в разных зонах экрана. Квантовые точки, используемые в этих дисплеях, гарантируют глубокие и реалистичные оттенки, в то время как локальное затемнение усиливает глубину чёрного и сохраняет детализацию в самых светлых участках кадра.

С возможностью отображения 1,07 миллиарда цветов и охватом до 93% цветового пространства DCI-P3, эти телевизоры создают яркое и высокодетализированное изображение. Пиковая яркость в 450 нит гарантирует чёткость и выразительность картинки в разнообразных условиях освещения. Благодаря поддержке частоты обновления 144 Гц и технологии VRR (с диапазоном до 288 Гц через DLG), телевизоры TCL P8L демонстрируют безупречную плавность и резкость изображения даже в самых динамичных сценах. Управление телевизорами осуществляется через платформу Google TV, которая включает голосовое управление, поддержку AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi, предоставляя лёгкий доступ к контенту стриминговых сервисов и беспроблемное подключение к другим устройствам.

