75-дюймовый телевизор Xiaomi TV FX Mini LED 2026 оценили в $890

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией FX Mini LED 2026, в которую вошли модели с диагональю 43, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями с технологией Quantum MagiQ, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), 93% покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда оттенков, углом обзора 178 градусов, поддержкой HDR10+, режимом Filmmaker Mode, фирменным движком Vivid Picture Engine 2, 4-ядерной платформой Cortex-A55, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, базовой кадровой частотой 60 Гц, режимом DLG 120 Гц Game Mode с частотой обновления до 120 Гц, звуковой системой с двумя широкополосными и двумя высокочастотными динамиками с поддержкой Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X, поддержкой Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, AirPlay и Miracast, тремя интерфейсами HDMI 2.0/2.1, двумя портами USB 2.0, Ethernet-разъемом и 3,5-мм аудиогнездом. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 345, 470, 680 и 890 долларов соответственно.