Проектор Haqu H3 Pro оценили в 120 долларов

Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок компактного проектора Haqu H3 Pro, который с учетом местных субсидий обойдется в эквивалент 120 долларов. Новинка характеризуется максимальной яркостью 400 CVIA, оптическим модулем EngineX Pro для повышения световой эффективности на 50%, нативным разрешением 1080p с поддержкой декодирования 4K-контента, звуковой системой Harman, однокристальной системой MediaTek MT9 (одна из моделей, которую можно встретить в дорогих телевизорах), поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также системой Dangbei Super AI с поддержкой голосового управления и беспроводной трансляции экрана.