Проектор Acer HD1500 оценили в 150 евро

Компания Acer пополнила ассортимент компактных смарт-проекторов моделью HD1500, которая станет доступна для покупки в третьем квартале этого года по цене всего 150 евро. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), LED-источником света с заявленным ресурсом 30000 часов, яркостью 350 ANSI люмен, проекцией 70-дюймовой картинки с дистанции двух метров при проекционном соотношении 1.29, конструкцией с поворотной подставкой поддержкой вращения на 360 градусов и наклона до 180 градусов, автофокусировкой, автоматической коррекцией трапеции и обходов препятствий, программной прошивкой с поддержкой Netflix и YouTube, интерфейсами HDMI и USB-A, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, а также двумя 5-Вт динамиками.

