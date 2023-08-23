65-дюймовый телевизор Philips 4K Ambilight OLED708 оценен в 1900 евро

Компания Philips пополнила ассортимент телевизоров моделью 4K Ambilight OLED708, которая оценена в 1500, 1800 и 1900 евро за версии на 48, 55 и 65 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются OLED-матрицами с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K Ultra HD), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологии P5 Picture Engine с ИИ для улучшения изображения, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, режимом Filmmaker, 97% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, 2.0-канальной акустической системой мощностью 40 Вт с поддержкой Dolby Atmos, четырьмя интерфейсами HDMI, тремя портами USB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также предустановленной ОС Google TV.

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