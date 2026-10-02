100-дюймовый телевизор Acerpure Nitro QLED TV оценили в 1975 долларов

Принадлежащий компании Acer бренд Acerpure объявил о выпуске телевизоров серии Nitro QLED TV, которая состоит из моделей с диагональю 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц HSR, поддержкой технологий ALLM, MEMC и VRR, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, 40-Вт звуковой системой в младшей модели и 65-Вт акустикой в старшей, а также предустановленной операционной системой Google TV 5.0 Ref+. Телевизоры уже появились в продаже на дебютном индийском рынке по эквивалентной цене в 625, 1045 и 1975 долларов соответственно.