\

Лазерный проектор Xgimi Aura 3 появился в продаже

Компания Xgimi выпустила в китайскую продажу лазерный ультракороткофокусный проектор Aura 3, который доступен в комплектах с экраном диагональю 100, 110 и 120 дюймов по эквивалентной цене 2830, 3130 и 3730 долларов соответственно.

Новинки характеризуются DLP-системой с 0,47-дюймовым DMD-сенсором, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления 120 Гц через порт HDMI, полноэкранной яркостью 850 нит, контрастностью 7000:1, оптикой с диафрагмой DynaEye от f/2,0 до f/7,0, процессором обработки изображения X-Vision, разработанный при участии Xgimi, проекционным отношением 0,16:1 с минимальным расстоянием от стены 12,8 см, автоматической фокусировкой, коррекцией трапецеидальных искажений, поддержкой VRR и AMD FreeSync Premium, временем задержки 1 мс, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid и IMAX Enhanced, антибликовым покрытием, сертификатами TÜV Rheinland и SGS, четырьмя 20-Вт динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X с диапазоном воспроизводимых частот от 45 Гц, процессором MediaTek MT9681, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, тремя интерфейсами HDMI 2.1 (один с поддержкой eARC), одним портом USB 3.0 и двумя USB 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом RJ-45, корпусом с размерами 588:295:138 мм и массой 8,9 кг, а также энергопотреблением до 250 Вт.
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и…
Сегодня рассмотрим телевизор Quantum 32F6BQ с 32-дюймовой QLED-матрицей, встроенными колонками с технолог…
85-дюймовый телевизор Sony BRAVIA 6 оценили в 4000 долларов…
Компания Sony объявила о выходе бюджетной серии телевизоров BRAVIA 6, в которую вошли модели с диагональю…
Телевизоры Hisense Canvas TV и Deco TV выходят в России …
Компания Hisense объявила о скором выпуске в России телевизоров серий Canvas TV и Deco TV. Речь идет о мо…
Представлен флагманский проектор Dangbei X9 Max…
Компания Dangbei пополнила ассортимент лазерных проекторов флагманской моделью X9 Max. Новинка характериз…
Проектор HONOR AI Projector Ultra оценили в 400 долларов…
Компания HONOR пополнила ассортимент LCD-проекторов моделью AI Projector Ultra, которая выводит изображен…
Представлен проектор-трансформер Aurzen Zip Pro…
Бренд Aurzen пополнил ассортимент проекторов моделью Zip Pro, главной особенностью которой стала складная…
Проектор Zebronics PixaPlay 72 Plus оценили в 60 долларов …
Компания Zebronics пополнила ассортимент смарт-проекторов моделью PixaPlay 72 Plus, цена которой составил…
Телевизор Thunderbird Crane 6 Ultra оценили в 1640 долларов …
Компания Thunderbird объявила о выходе серии телевизоров Crane 6 Ultra, в которую вошли модели с диагонал…
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детскойОбзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской
Обзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставкаОбзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставка
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor