Лазерный проектор Xgimi Aura 3 появился в продаже

Компания Xgimi выпустила в китайскую продажу лазерный ультракороткофокусный проектор Aura 3, который доступен в комплектах с экраном диагональю 100, 110 и 120 дюймов по эквивалентной цене 2830, 3130 и 3730 долларов соответственно.

Новинки характеризуются DLP-системой с 0,47-дюймовым DMD-сенсором, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления 120 Гц через порт HDMI, полноэкранной яркостью 850 нит, контрастностью 7000:1, оптикой с диафрагмой DynaEye от f/2,0 до f/7,0, процессором обработки изображения X-Vision, разработанный при участии Xgimi, проекционным отношением 0,16:1 с минимальным расстоянием от стены 12,8 см, автоматической фокусировкой, коррекцией трапецеидальных искажений, поддержкой VRR и AMD FreeSync Premium, временем задержки 1 мс, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid и IMAX Enhanced, антибликовым покрытием, сертификатами TÜV Rheinland и SGS, четырьмя 20-Вт динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X с диапазоном воспроизводимых частот от 45 Гц, процессором MediaTek MT9681, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, тремя интерфейсами HDMI 2.1 (один с поддержкой eARC), одним портом USB 3.0 и двумя USB 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом RJ-45, корпусом с размерами 588:295:138 мм и массой 8,9 кг, а также энергопотреблением до 250 Вт.