Huawei представила телевизоры серии Mate TV 2

За производительность всех телевизоров отвечает процессор Huawei Kirin T92, а работают они под управлением HarmonyOS 7. Mate TV 2 Enjoy и стандартный Mate TV 2 получили по 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как в версиях Mate TV 2 Pro и Mate TV 2 Max объём памяти увеличен до 12 ГБ и 256 ГБ соответственно. Телевизоры поддерживают широкий набор приложений HarmonyOS, включая сервисы для развлечений, игр, образования и работы, а также взаимодействие со смартфонами, планшетами и компьютерами Huawei. Кроме того, телевизоры поддерживают трансляцию изображения в разрешении 4K и управление совместимыми устройствами умного дома, становясь частью экосистемы Huawei. Но цена новинки пока что не раскрывается, плюс релиз только для Китая.