Huawei представила телевизоры серии Mate TV 2

Компания Huawei провела в Китае крупную презентацию, на которой представила новую линейку телевизоров Mate TV 2 — она включает сразу четыре модели, что весьма нехарактерно для этого сегмента электроники. На данный момент бренд сообщил про Mate TV 2 Enjoy, Mate TV 2, Mate TV 2 Pro и Mate TV 2 Max. Главное внимание в серии Mate TV 2 уделено качеству изображения. Стандартный Mate TV 2 получил пиковую яркость до 5000 нит и антибликовое покрытие LR 0.5, при этом все модели используют панели Super MiniLED, а флагманский Mate TV 2 Max способен выдавать 6000 нит на огромном 110-дюймовом экране. Huawei также добавила технологию, которая в реальном времени отделяет передний план от фона в 2D-контенте и преобразует изображение в 3D.

За производительность всех телевизоров отвечает процессор Huawei Kirin T92, а работают они под управлением HarmonyOS 7. Mate TV 2 Enjoy и стандартный Mate TV 2 получили по 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как в версиях Mate TV 2 Pro и Mate TV 2 Max объём памяти увеличен до 12 ГБ и 256 ГБ соответственно. Телевизоры поддерживают широкий набор приложений HarmonyOS, включая сервисы для развлечений, игр, образования и работы, а также взаимодействие со смартфонами, планшетами и компьютерами Huawei. Кроме того, телевизоры поддерживают трансляцию изображения в разрешении 4K и управление совместимыми устройствами умного дома, становясь частью экосистемы Huawei. Но цена новинки пока что не раскрывается, плюс релиз только для Китая.