В России представлены телевизоры TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro

Модели TCL Q7D оснащены технологией RGB-Mini LED, которая обеспечивает независимую работу с красным, зеленым и синим светом. Такой подход способствует повышению точности цветопередачи, обогащению оттенков и более реалистичному отображению сложных цветовых композиций. Телевизоры TCL Q7D Pro комплектуются технологией SQD-Mini LED. Она сочетает в себе Mini LED-подсветку нового поколения, систему ультраточного контроля света и технологию Super QLED. В сочетании с экраном HVA 2.0 Pro эти телевизоры демонстрируют превосходную контрастность, глубокие темные сцены и безупречную передачу световых деталей. За обработку изображения отвечает инновационный процессор TCL AiPQ последнего поколения.
Интеллектуальные алгоритмы анализируют видеопоток в режиме реального времени, оптимизируя изображение на уровне отдельных пикселей. Это автоматически улучшает контрастность, цветопередачу, четкость, плавность движений и качество HDR. Технологии Ai-Contrast, Ai-Color, Ai-Clarity, Ai-Motion и AI-HDR позволяют телевизору автоматически настраивать параметры изображения в зависимости от контента и сценария просмотра.