В России представлены телевизоры TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro

Компания TCL выводит на российский рынок обновленные линейки телевизоров: Q6C, Q7D и Q7D Pro. Эти новинки объединяют в себе самые современные разработки в области визуализации, интеллектуальные алгоритмы, возможности для геймеров и стильный внешний вид. Каждая серия разработана с учетом различных потребностей пользователей – от повседневного просмотра до увлеченного гейминга и создания атмосферы домашнего кинотеатра. В основе моделей TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro лежит усовершенствованная технология Mini LED, которая позволяет добиться более точного управления подсветкой и высокой детализации изображения. Линейка TCL Q6C использует технологию QD-Mini LED, отличающуюся высокой точностью регулировки яркости и локального затемнения, реализованного в 512 зонах. Комбинация квантовых точек и экрана HVA наделяет изображение насыщенными цветами, глубоким черным и впечатляющей контрастностью.

Модели TCL Q7D оснащены технологией RGB-Mini LED, которая обеспечивает независимую работу с красным, зеленым и синим светом. Такой подход способствует повышению точности цветопередачи, обогащению оттенков и более реалистичному отображению сложных цветовых композиций. Телевизоры TCL Q7D Pro комплектуются технологией SQD-Mini LED. Она сочетает в себе Mini LED-подсветку нового поколения, систему ультраточного контроля света и технологию Super QLED. В сочетании с экраном HVA 2.0 Pro эти телевизоры демонстрируют превосходную контрастность, глубокие темные сцены и безупречную передачу световых деталей. За обработку изображения отвечает инновационный процессор TCL AiPQ последнего поколения.

Интеллектуальные алгоритмы анализируют видеопоток в режиме реального времени, оптимизируя изображение на уровне отдельных пикселей. Это автоматически улучшает контрастность, цветопередачу, четкость, плавность движений и качество HDR. Технологии Ai-Contrast, Ai-Color, Ai-Clarity, Ai-Motion и AI-HDR позволяют телевизору автоматически настраивать параметры изображения в зависимости от контента и сценария просмотра.