Телевизоры TCL Q6C выпустили в России

Компания TCL выпустила в российскую продажу телевизоры серий Q6C, Q7D и Q7D Pro. Новинки характеризуются технологиями QD-Mini LED, RGB-Mini LED и SQD-Mini LED. Серия Q6C имеет в своем оснащении панели 4K HVA с технологией QD-Mini LED, матовое покрытие, контрастность 5000:1, частоту обновления изображения 144 Гц, пиковую яркость до 1000 нит, 512 зон затемнения в старшей модели, поддержку стандартов Dolby Vision IQ и HDR10, поддержку технологии AMD FreeSync Premium Pro и функций искусственного интеллекта, акустику Onkyo формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, порт HDMI 2.1 и программную основу Google TV.