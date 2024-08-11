85-дюймовый телевизор Haier F6 Pro оценили в $685

Компания Haier пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией F6 Pro, в которую вошли модели с диагональю экрана 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой с поддержкой Dolby Vision и пространственного звука, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0, сетевым портом RJ45, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Телевизоры уже появились в продаже на домашнем для производителя китайском рынке по цене в 290, 375, 490 и 685 долларов соответственно. Дата глобального релиза пока не уточняется.

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