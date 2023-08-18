86-дюймовый телевизор Sharp S7 оценен в $1440

Компания Sharp пополнила ассортимент игровых телевизоров моделью Sharp S7, которая оценена в 1030, 1160 и 1440 долларов за версии с диагональю экрана 65, 75 и 86 дюймов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологий Zhenhua PureAl и MEMC, акустической системой с четырьмя 24-Вт динамиками, однокристальной системой с двумя ядрами A75 и двумя A55, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1 (с поддержкой ARC, VRR и ALLM), HDMI 2.0 и USB 2.0, портом Ethernet, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1.

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