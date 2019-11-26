8BitDo Zero 2 - это контроллер размером с брелок

Последний аксессуар для Nintendo Switch от 8BitDo представляет собой супер крошечный контроллер размером с брелок.

В нем отсутствуют аналоговые элементы управления и имеется только один D-pad - вибрация также отсутствует, но он должен быть идеальным для игр, которые требуют только цифрового ввода. Помимо коммутатора, вы также можете подключить этот контроллер к macOS, iOS, Android и Windows.

8BitDo Zero 2 имеет батарею емкостью 180 мАч, которая обеспечивает 8 часов работы от одной зарядки. Продажи стартуют 31 декабря за $ 20.