98-дюймовый Huawei Smart Screen V5 Pro оценен в $5060

Компания Huawei представила флагманскую серию телевизоров Smart Screen V5 Pro, в которую вошли модели с диагональю экранов 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями Super Mini LED с разрешением 4K, яркостью 1600 и 2000 нит соответственно, кадровой частотой 120 Гц, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, процессором Honghu 900, производительность которого в два раза выше, чем у предыдущего поколения, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памятью, функцией апскейлинга изображение Full HD в 4K, звуковой системой HUAWEI SOUND формата 3.1.2, 24-Мп камерой, интерфейсами HDMI 2.1 и USB 3.0 2, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и предустановленной HarmonyOS 4. Телевизоры появятся в продаже 28 сентября по цене в 3420 и 5060 долларов соответственно.