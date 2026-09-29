98-дюймовый телевизор Ffalcon Crane 6 Ultra 2027 оценили в 2010 долларов

Бренд Ffalcon объявила о выпуске телевизоров Crane 6 2027 и Crane 6 Ultra 2027, которые получили версии от 55 до 98 дюймов. Базовая модель характеризуется панелями с подсветкой QD-Mini LED, антибликовым покрытием, пиковой яркостью 1500 нит, 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3, от 180 до 512 зон локального затемнения, разрешением 4K и частотой обновления от 150 Гц до 180 Гц, а также акустикой с конфигурацией 2.1 мощностью 40 Вт.

Ffalcon Crane 6 Ultra 2027 отличается подсветкой Mini LED-подсветкой, от 1680 до 3456 зон локальной подсветки, пиковой яркостью 6000 нит, 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и 80-Вт звуковой системой формата 4.1.2. Серия Crane 6 оценена от 475 до 1230 долларов, а Crane 6 Ultra — от 825 до 2010 долларов.