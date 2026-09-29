\

98-дюймовый телевизор Ffalcon Crane 6 Ultra 2027 оценили в 2010 долларов

Бренд Ffalcon объявила о выпуске телевизоров Crane 6 2027 и Crane 6 Ultra 2027, которые получили версии от 55 до 98 дюймов. Базовая модель характеризуется панелями с подсветкой QD-Mini LED, антибликовым покрытием, пиковой яркостью 1500 нит, 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3, от 180 до 512 зон локального затемнения, разрешением 4K и частотой обновления от 150 Гц до 180 Гц, а также акустикой с конфигурацией 2.1 мощностью 40 Вт.

Ffalcon Crane 6 Ultra 2027 отличается подсветкой Mini LED-подсветкой, от 1680 до 3456 зон локальной подсветки, пиковой яркостью 6000 нит, 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и 80-Вт звуковой системой формата 4.1.2. Серия Crane 6 оценена от 475 до 1230 долларов, а Crane 6 Ultra — от 825 до 2010 долларов.
Телевизор Thunderbird Crane 6 Ultra 27 оценили в 2010 доллар…
Компания Thunderbird объявила о выпуске серий телевизоров Crane 6 27 и Thunderbird Crane 6 Ultra 27. Перв…
Представлены тонкие телевизоры TCL A300L и A400U…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией Designer Series с Google TV, которая состоит из мод…
100-дюймовый телевизор Skyworth Q9H оценили в 4900 долларов …
Компания Skyworth выпустила на китайский рынок флагманский телевизор Q9H Wallpaper TV, который доступен в…
Представлен портативный проектор Xgimi Z6X Pro 2026…
Компания Xgimi пополнила ассортимент обновлённых портативных проекторов моделью Z6X Pro 2026, которая осн…
Представлены проекторы REDMI Projector 5 и Projector 5 Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент проекторов моделями REDMI Projector 5 и Projector 5 Pro, которые оц…
Телевизоры Hisense Canvas TV и Deco TV выходят в России …
Компания Hisense объявила о скором выпуске в России телевизоров серий Canvas TV и Deco TV. Речь идет о мо…
Лазерный проектор Dangbei RX10 за 810 долларов…
Компания Dangbei пополнила ассортимент лазерных проекторов компактной моделью RX10, одной из особенностей…
Телевизор Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition…
Компания Xiaomi объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен телевизор TV S Pro RGB-Mini LED…
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детскойОбзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Обзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставкаОбзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставка
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor