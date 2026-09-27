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Телевизор Thunderbird Crane 6 Ultra 27 оценили в 2010 долларов

Компания Thunderbird объявила о выпуске серий телевизоров Crane 6 27 и Thunderbird Crane 6 Ultra 27. Первая характеризуется моделями с диагональю 55 до 98 дюймов, матрицами QD-Mini LED с разрешением 4K, пиковой яркостью до 1500 нит, антибликовым покрытием, от 180 до 512 зон локального затемнения, 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 150 Гц в 55-дюймовой модели и 180 Гц в остальных версиях, двумя 10-Вт динамиками и 20-Вт сабвуфером в составе звуковой системы.

Thunderbird Crane 6 Ultra 27 отличается моделями с диагональю от 65 до 98 дюймов, пиковой яркостью до 6000 нит, от 1680 до 3456 зон локального затемнения, 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3, частотой обновления 150 Гц и 80-Вт акустической системой формата 4+1+2. Серия Thunderbird Crane 6 27 оценена на дебютном китайском рынке от 470 до 1225 долларов, а Thunderbird Crane 6 Ultra 27 от 825 до 2010 долларов в зависимости от диагонали.
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