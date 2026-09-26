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Представлен портативный проектор Xgimi Z6X Pro 2026

Компания Xgimi пополнила ассортимент обновлённых портативных проекторов моделью Z6X Pro 2026, которая основана на системе с трёхцветным лазером QuaLas 42 RGB. Новинка характеризуется яркостью 1500 люмен CVIA или 1600 люмен ISO, 0,23-дюймовым DMD-чипом для вывода изображения в разрешении 1920:1080 точек (формат Full HD), 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, контрастностью 1600:1, динамической контрастностью 30000:1, поддержкой HDR Vivid, встроенным нейронным ускорителем для автоматической фокусировки, коррекции трапецеидальных искажений, выравнивания и обхода препятствий, функцией защиты зрения, процессором MediaTek MT9660, 1,5 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, фирменной прошивкой GMUI 6.0, корпусом массой 1,28 кг и толщиной 7,5 см, возможностью наклона на 150 градусов, интерфейсом HDMI с eARC, портом USB, поддержкой Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, AirPlay, DLNA и приложения Xiaomi Mijia. Цена проектора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 255 долларов.

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