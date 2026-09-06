Телевизоры Hisense Canvas TV и Deco TV выходят в России

Компания Hisense объявила о скором выпуске в России телевизоров серий Canvas TV и Deco TV. Речь идет о моделях Hisense 55S7S, Hisense 43S5N и Hisense 32S5N с диагоналями 55, 43 и 32 дюйма соответственно.

Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек у старших моделей и 1920:1080 точек у младшей, технологией улучшения цветопередачи Hi-QLED Color, предустановленной операционной системой VIDAA с голосовым ассистентом, режимом Art Mode с библиотекой из 1000 картин, компактным креплением для установки вплотную к стене, ИИ-датчиком AI RGB Light Sensor для автоматической настройки изображения, матовой панелью Hi-Matte, игровым режимом с кадровой частотой 144 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, акустикой формата 2.0.2 с поддержкой DTS Virtual в старшей модели и звуком формата 2.0 с Dolby Atmos в серии Deco TV. Телевизоры появятся в российской продаже в ближайшее время, но цены пока не объявлены.

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