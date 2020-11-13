A4 Bloody представила два новых игровых кресла GC-350 и GC-370

A4 Bloody расширяет линейку игровых кресел, представив два новых продукта. Игровые кресла GC-350 и GC-370 продолжают традиции игровых кресел A4 Bloody. Две новинки имеют те же характеристики, что и предшественник A4 Bloody GC-250, но выполнены в новом дизайне.

Игровое кресло A4 Bloody GC-350 получила обивку из экокожи в черном исполнении с красными вставками. Кресло GC-370 выполнено полностью в черном цвете. Модели выполнены из качественных материалов и отличаются надежной конструкцией. Новые игровые кресла A4 Bloody GC-350 и GC-370 доступны для заказа в MERLION.
Комментарии и отзывы A4 Bloody GC-350 и GC-370
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