ADATA анонсировала блоки питания XPG Core Reactor

ADATA анонсировала блоки питания XPG Core Reactor с сертификатом 80 Plus Gold. Модельный ряд представлен 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт моделями. Компания ADATA использовала японские конденсаторы.

Модельный ряд блоков питания полностью модульный и упрощает сборку системы.

Блоки питания XPG Core Reactor работают с КПД 90% при нагрузке 50%. Блоки питания сертифицированы функциями Cybernetic LAMBDA-A и ETA-A. Модели обеспечивают эффективную подачу энергии и тихую работу.

Дополнительные защитные возможности: OCP (защита от сверхтоков), OVP (защита от перенапряжения), UVP (защита от недостаточного напряжения), OPP (защита от превышения мощности), SCP (защита от короткого замыкания), OTP (защита от перегрева) и SIP (защита от скачков напряжения и тока). ADATA предоставляет 10 лет гарантии.
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