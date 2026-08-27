Обзор и тесты блока питания XPG CORE REACTOR II VE 850 с 7-летней гарантией

Внутри надежно зафиксирован и дополнительно защищен от тряски. Комплект включает набор съемных кабелей, силовой кабель, винты, тематические наклейки с персонажем, руководство пользователя. Сопровождается 7-летней гарантией на территории России.
Крышка с вентиляционной решеткой в виде прямоугольных вырезов, расположенных в двух направлениях, обыгрывая внешнее исполнение боковой грани. В целом выглядит интересно, но без излишеств, собственно, то, что и ждешь от такого типа компонентов для сборки ПК.
На основании наклейка с нагрузочными характеристиками. На линии 12В – 850 Вт и 70.8 А, на линии 5 В – 22 А и на 3.3 В тоже 22 А с общими 120 Вт. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Gold. Соответствует требованиям ATX 3.1 и даже превосходит требования спецификаций от Intel, по линии 12 В пульсации вдвое ниже требуемых.
XPG CORE REACTOR II VE 850 полностью модульный. Панель разъемов сгруппирована и распределена по типу для удобства подключения. Пять CPU-VGA, один 12V-2x6, два SATA-MOLEX, один MOTHERBOARD.
Кабели с ленточным исполнением и сечением 18AWG. Линия 12V-2x6 рассчитана на мощность 600 Вт.
Комплект следующий:
Основной высоковольтный конденсатор Elite 680 мКв 400 В. В схемотехнике применены также конденсаторы Capxon и Teapo. В CORE REACTOR II без индекса VE были японские от Nippon Chemi-Con, но в плане надежности проблем не должно быть, тем более сам производитель дает 7-летнюю гарантию.
На отдельной плате DC-DC преобразователи, отвечающие за линии 3.3 В и 5В, которые здесь идут понижением с линии 12В. Вертикально расположена плата с разъемами и на ней присутствуют дополнительные сглаживающие твердотельные конденсаторы.
Охлаждает все 120 мм вентилятор с индексом HA1225H12F-Z с автоматической регулировкой скорости вращения.
Проверили работу с помощью тестера на открытом стенде.
роблем со стабильностью работы системы в режиме постоянной синтетической нагрузки на все компоненты системы замечено не было. Теперь приступаем к изучению на нашем открытом стенде с поэтапной нагрузкой.
|Данные
|150W
|86
|250W
|90
|350W
|92
|500W
|91
|650W
|90
|850W
|87
|100W
|400W
|850W
|12
|11,78
|12,04
|11,95
|5
|5.01
|5.04
|5.02
|3,3
|3.26
|3.3
|3.28
|Данные
|100W
|31
|400W
|37
|850W
|42