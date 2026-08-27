Обзор и тесты блока питания XPG CORE REACTOR II VE 850 с 7-летней гарантией

Линейка блоков питания XPG CORE REACTOR II VE включает модели мощностями 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Индекс VE в ее названии говорит об упрощении технического исполнения относительно XPG CORE REACTOR II 850 , который были протестирован нами ранее. Здесь оно коснулось использования тайваньских конденсаторов, вместо японских, при этом он по-прежнему модульный, с сертификатом 80 Plus Gold и соответствием ATX 3.1. Возможность сэкономить при сборке, но насколько он хорош для современных игровых сборок и рабочих станций разберемся в ходе детального теста.

Комплектация

Упаковка с сочным оформлением красного цвета с изображением сертификатов и стандартам, самого блока питания и аниме-персонажа Меры. С внутренней стороны подробная схема по кабелям и разъемам, особенностям исполнения корпуса, характеристикам.

Внешний вид

Внутри надежно зафиксирован и дополнительно защищен от тряски. Комплект включает набор съемных кабелей, силовой кабель, винты, тематические наклейки с персонажем, руководство пользователя. Сопровождается 7-летней гарантией на территории России.Габариты корпуса 140 мм х 150 мм х 86 мм. Выполнен из стали, окрашенной в черный цвет, боковая грань у него с интересной штамповкой и островком с логотипом бренда.

Крышка с вентиляционной решеткой в виде прямоугольных вырезов, расположенных в двух направлениях, обыгрывая внешнее исполнение боковой грани. В целом выглядит интересно, но без излишеств, собственно, то, что и ждешь от такого типа компонентов для сборки ПК.

На основании наклейка с нагрузочными характеристиками. На линии 12В – 850 Вт и 70.8 А, на линии 5 В – 22 А и на 3.3 В тоже 22 А с общими 120 Вт. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Gold. Соответствует требованиям ATX 3.1 и даже превосходит требования спецификаций от Intel, по линии 12 В пульсации вдвое ниже требуемых.

XPG CORE REACTOR II VE 850 полностью модульный. Панель разъемов сгруппирована и распределена по типу для удобства подключения. Пять CPU-VGA, один 12V-2x6, два SATA-MOLEX, один MOTHERBOARD.

Кабели с ленточным исполнением и сечением 18AWG. Линия 12V-2x6 рассчитана на мощность 600 Вт.

один 24-пиновый ATX длиной 65 см,

два CPU 4+4 (EPS12V) на отдельных кабелях, длина 75 см,

три PCIe 6+2 на отдельных кабелях, длина 65 см,

один 12V-2x6 длиной 65 см,

два с тремя SATA и одним MOLEX.

Комплект следующий:

Внутренняя часть

Построен XPG CORE REACTOR II VE 850 на платформе CWT. На входе X-конденсаторы и Y-конденсаторы, двухкаскадный фильтр помех и варистор. Защиты NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP. Полумостовая топология с LLC и синхронными выпрямителями на вторичной цепи.

Основной высоковольтный конденсатор Elite 680 мКв 400 В. В схемотехнике применены также конденсаторы Capxon и Teapo. В CORE REACTOR II без индекса VE были японские от Nippon Chemi-Con, но в плане надежности проблем не должно быть, тем более сам производитель дает 7-летнюю гарантию.

На отдельной плате DC-DC преобразователи, отвечающие за линии 3.3 В и 5В, которые здесь идут понижением с линии 12В. Вертикально расположена плата с разъемами и на ней присутствуют дополнительные сглаживающие твердотельные конденсаторы.

Тесты

AIDA 64

Охлаждает все 120 мм вентилятор с индексом HA1225H12F-Z с автоматической регулировкой скорости вращения.XPG CORE REACTOR II VE 850 тестировался на стенде с процессором Intel Core Ultra 5 225 и видеокартой GeForce RTX 5060 Ti.

OCCT

Проверили работу с помощью тестера на открытом стенде.

КПД

роблем со стабильностью работы системы в режиме постоянной синтетической нагрузки на все компоненты системы замечено не было. Теперь приступаем к изучению на нашем открытом стенде с поэтапной нагрузкой.

Данные 150W 86 250W 90 350W 92 500W 91 650W 90 850W 87

Уровень напряжения на линиях

100W 400W 850W 12 11,78 12,04 11,95 5 5.01 5.04 5.02 3,3 3.26 3.3 3.28

Уровень шума, дБ (расстояние 30 см)

Данные 100W 31 400W 37 850W 42

Итоги

На момент публикации теста, разница между XPG CORE REACTOR II VE 850 и XPG CORE REACTOR II 850 составляет 1200 рублей. Тайваньские против японских конденсаторов, 7 против 10 лет гарантии. Стоит ли овчинка выделки, решать вам при проведении сборок. На выходе же отличный вариант для сборки с современными видеокартами и процессорами, предлагающий высокую стабильность напряжений, эффективность, низкий шум в нагрузке и актуальный набор портов.