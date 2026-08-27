Обзор и тесты блока питания XPG CORE REACTOR II VE 850 с 7-летней гарантией

Линейка блоков питания XPG CORE REACTOR II VE включает модели мощностями 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Индекс VE в ее названии говорит об упрощении технического исполнения относительно XPG CORE REACTOR II 850, который были протестирован нами ранее. Здесь оно коснулось использования тайваньских конденсаторов, вместо японских, при этом он по-прежнему модульный, с сертификатом 80 Plus Gold и соответствием ATX 3.1. Возможность сэкономить при сборке, но насколько он хорош для современных игровых сборок и рабочих станций разберемся в ходе детального теста.

Обзор и тесты блока питания XPG CORE REACTOR II VE 850

Комплектация

Упаковка с сочным оформлением красного цвета с изображением сертификатов и стандартам, самого блока питания и аниме-персонажа Меры. С внутренней стороны подробная схема по кабелям и разъемам, особенностям исполнения корпуса, характеристикам.

комплектация XPG CORE REACTOR II VE 850

Внутри надежно зафиксирован и дополнительно защищен от тряски. Комплект включает набор съемных кабелей, силовой кабель, винты, тематические наклейки с персонажем, руководство пользователя. Сопровождается 7-летней гарантией на территории России.

Внешний вид

Габариты корпуса 140 мм х 150 мм х 86 мм. Выполнен из стали, окрашенной в черный цвет, боковая грань у него с интересной штамповкой и островком с логотипом бренда.

внешний вид XPG CORE REACTOR II VE 850

Крышка с вентиляционной решеткой в виде прямоугольных вырезов, расположенных в двух направлениях, обыгрывая внешнее исполнение боковой грани. В целом выглядит интересно, но без излишеств, собственно, то, что и ждешь от такого типа компонентов для сборки ПК.

внешний вид XPG CORE REACTOR II VE 850

На основании наклейка с нагрузочными характеристиками. На линии 12В – 850 Вт и 70.8 А, на линии 5 В – 22 А и на 3.3 В тоже 22 А с общими 120 Вт. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Gold. Соответствует требованиям ATX 3.1 и даже превосходит требования спецификаций от Intel, по линии 12 В пульсации вдвое ниже требуемых.

внешний вид XPG CORE REACTOR II VE 850

XPG CORE REACTOR II VE 850 полностью модульный. Панель разъемов сгруппирована и распределена по типу для удобства подключения. Пять CPU-VGA, один 12V-2x6, два SATA-MOLEX, один MOTHERBOARD.

внешний вид XPG CORE REACTOR II VE 850

Кабели с ленточным исполнением и сечением 18AWG. Линия 12V-2x6 рассчитана на мощность 600 Вт.

внешний вид XPG CORE REACTOR II VE 850

Комплект следующий:
  • один 24-пиновый ATX длиной 65 см,
  • два CPU 4+4 (EPS12V) на отдельных кабелях, длина 75 см,
  • три PCIe 6+2 на отдельных кабелях, длина 65 см,
  • один 12V-2x6 длиной 65 см,
  • два с тремя SATA и одним MOLEX.

внешний вид XPG CORE REACTOR II VE 850

Внутренняя часть

Построен XPG CORE REACTOR II VE 850 на платформе CWT. На входе X-конденсаторы и Y-конденсаторы, двухкаскадный фильтр помех и варистор. Защиты NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP. Полумостовая топология с LLC и синхронными выпрямителями на вторичной цепи.

внутренняя часть XPG CORE REACTOR II VE 850

Основной высоковольтный конденсатор Elite 680 мКв 400 В. В схемотехнике применены также конденсаторы Capxon и Teapo. В CORE REACTOR II без индекса VE были японские от Nippon Chemi-Con, но в плане надежности проблем не должно быть, тем более сам производитель дает 7-летнюю гарантию.

внутренняя часть XPG CORE REACTOR II VE 850

На отдельной плате DC-DC преобразователи, отвечающие за линии 3.3 В и 5В, которые здесь идут понижением с линии 12В. Вертикально расположена плата с разъемами и на ней присутствуют дополнительные сглаживающие твердотельные конденсаторы.

внутренняя часть XPG CORE REACTOR II VE 850

Охлаждает все 120 мм вентилятор с индексом HA1225H12F-Z с автоматической регулировкой скорости вращения.

Тесты

XPG CORE REACTOR II VE 850 тестировался на стенде с процессором Intel Core Ultra 5 225 и видеокартой GeForce RTX 5060 Ti.

AIDA 64

тесты XPG CORE REACTOR II VE 850

OCCT

тесты XPG CORE REACTOR II VE 850

Проверили работу с помощью тестера на открытом стенде.

тесты XPG CORE REACTOR II VE 850

роблем со стабильностью работы системы в режиме постоянной синтетической нагрузки на все компоненты системы замечено не было. Теперь приступаем к изучению на нашем открытом стенде с поэтапной нагрузкой.

КПД

тесты XPG CORE REACTOR II VE 850

Данные
150W86
250W90
350W92
500W91
650W90
850W87

Уровень напряжения на линиях

тесты XPG CORE REACTOR II VE 850

100W400W850W
1211,7812,0411,95
55.015.045.02
3,33.263.33.28

Уровень шума, дБ (расстояние 30 см)

тесты XPG CORE REACTOR II VE 850

Данные
100W31
400W37
850W42

Итоги

На момент публикации теста, разница между XPG CORE REACTOR II VE 850 и XPG CORE REACTOR II 850 составляет 1200 рублей. Тайваньские против японских конденсаторов, 7 против 10 лет гарантии. Стоит ли овчинка выделки, решать вам при проведении сборок. На выходе же отличный вариант для сборки с современными видеокартами и процессорами, предлагающий высокую стабильность напряжений, эффективность, низкий шум в нагрузке и актуальный набор портов.
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