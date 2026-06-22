Обзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT

Не так давно мы затрагивали вопрос сборки недорогой системы под игры в Full HD разрешение, учебу и выполнение типовых рабочих задач. Одним из важных элементов такой сборки будет блок питания, сегодня мы рассмотрим недорогую серию YK от PCCooler, включающая модели мощностью от 550 до 850 Вт. Объединяет их несъемные кабели, сертификат эффективности 80 Plus Bronze, соответствие стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, последний доступен только для двух старших версий мощностями 750 и 850 Вт. Мы же детально протестировали PCCooler YK750H и сейчас готовы поделиться полученными в ходе тестов результатами.

Комплектация

Коробка из плотного картона с типовым для производителя оформлением, содержащим подробную информацию по характеристикам, сертификатам и производителю. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, набор винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Габариты корпуса блока питания составляют 140х150х86 мм. Окрашен в традиционный черный цвет и выполнен целиком из стали.

На крышке решетка с сеткой в виде треугольных вырезов. Это цельная несъемная часть, без решетки гриль. Выглядит интересно и предотвращает попадание предметов внутрь при проведении сборки.

На тыльной стороне рядом с гнездом под силовой кабель расположен тумблер питания.

На основание PCCooler YK750H нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В дает 62.5А и 750 Вт, на 3.3В и 5В по 18А и общие 110 Вт. Логотип сертификата 80 Plus Gold.

Кабель-менеджмент несъемный. Все кабели выходят из общего окошка с пластиковой окантовкой. Большая часть из них идет с элегантной отдельной нейлоновой оплеткой. Кабели легко укладываются внутри корпуса.

один 24-пиновый ATX, длина 550 мм,

два 8-пиновых CPU, длиной 650 мм,

два PCIe 6+2, длиной 500 мм,

один 12VHPWR длиной 600 мм,

пять SATA и два MOLEX.

Внутренняя часть

Отдельный кабель с 12VHPWR по которому видеокарта может получать до 450 Вт. Этот блок питания можно использовать GeForce RTX 5070 Ti или Radeon RX 9070 XT. Общий набор разъемов включает:Охлаждает систему вентилятор GQR1225H12H с регулируемой скоростью вращения.

Платформа PCCooler YK750H выполнена по распространённой схеме APFC и DC-DС. На входе X- и Y-конденсаторы, дроссели. Групповая защита, включающая OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, SCP, SPD.

Основной конденсатор Teapo 420В 560 мКф. Линия 12В с четырьмя диодами и отдельные DC-DC преобразователи для второстепенных линий. Два алюминиевых радиатора с оребрением.

Тесты

OCCT

КПД

Данные 150W 86 250W 90 350W 92 500W 91 750W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 750W 12 12,15 12,13 12,1 5 5.08 5.03 4.98 3,3 3.35 3.32 3.32

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 33 350W 38 750W 42

Итоги

PCCooler YK750H – доступный немодульный блок питания с сертификатом 80 Plus Bronze и современным разъемом 12VHPWR, рассчитанный на сборки среднего ценового диапазона с видеокартами GeForce RTX 5070 Ti или Radeon RX 9070 XT и процессорами Core i5/Core i7 и Ryzen 5/Ryzen 7. Актуальный набор разъемов и удобная длина кабелей, бесшумная работа в нагрузке, групповая защита и 3-года гарантии.