Обзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT

Не так давно мы затрагивали вопрос сборки недорогой системы под игры в Full HD разрешение, учебу и выполнение типовых рабочих задач. Одним из важных элементов такой сборки будет блок питания, сегодня мы рассмотрим недорогую серию YK от PCCooler, включающая модели мощностью от 550 до 850 Вт. Объединяет их несъемные кабели, сертификат эффективности 80 Plus Bronze, соответствие стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, последний доступен только для двух старших версий мощностями 750 и 850 Вт. Мы же детально протестировали PCCooler YK750H и сейчас готовы поделиться полученными в ходе тестов результатами.

Обзор и тесты PCCooler YK750H

Комплектация

Коробка из плотного картона с типовым для производителя оформлением, содержащим подробную информацию по характеристикам, сертификатам и производителю. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, набор винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация PCCooler YK750H

Внешний вид

Габариты корпуса блока питания составляют 140х150х86 мм. Окрашен в традиционный черный цвет и выполнен целиком из стали.

внешний вид PCCooler YK750H

На крышке решетка с сеткой в виде треугольных вырезов. Это цельная несъемная часть, без решетки гриль. Выглядит интересно и предотвращает попадание предметов внутрь при проведении сборки.

внешний вид PCCooler YK750H

На тыльной стороне рядом с гнездом под силовой кабель расположен тумблер питания.

внешний вид PCCooler YK750H

На основание PCCooler YK750H нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В дает 62.5А и 750 Вт, на 3.3В и 5В по 18А и общие 110 Вт. Логотип сертификата 80 Plus Gold.

внешний вид PCCooler YK750H

Кабель-менеджмент несъемный. Все кабели выходят из общего окошка с пластиковой окантовкой. Большая часть из них идет с элегантной отдельной нейлоновой оплеткой. Кабели легко укладываются внутри корпуса.

внешний вид PCCooler YK750H

Отдельный кабель с 12VHPWR по которому видеокарта может получать до 450 Вт. Этот блок питания можно использовать GeForce RTX 5070 Ti или Radeon RX 9070 XT. Общий набор разъемов включает:
  • один 24-пиновый ATX, длина 550 мм,
  • два 8-пиновых CPU, длиной 650 мм,
  • два PCIe 6+2, длиной 500 мм,
  • один 12VHPWR длиной 600 мм,
  • пять SATA и два MOLEX.

Внутренняя часть

Охлаждает систему вентилятор GQR1225H12H с регулируемой скоростью вращения.

внутренняя часть PCCooler YK750H

Платформа PCCooler YK750H выполнена по распространённой схеме APFC и DC-DС. На входе X- и Y-конденсаторы, дроссели. Групповая защита, включающая OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, SCP, SPD.

внутренняя часть PCCooler YK750H

Основной конденсатор Teapo 420В 560 мКф. Линия 12В с четырьмя диодами и отдельные DC-DC преобразователи для второстепенных линий. Два алюминиевых радиатора с оребрением.

внутренняя часть PCCooler YK750H

Тесты

OCCT

тесты PCCooler YK750H

КПД

Данные
150W86
250W90
350W92
500W91
750W89

Уровень напряжения на линиях

150W350W750W
1212,1512,1312,1
55.085.034.98
3,33.353.323.32
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Данные
150W33
350W38
750W42

Итоги

PCCooler YK750H – доступный немодульный блок питания с сертификатом 80 Plus Bronze и современным разъемом 12VHPWR, рассчитанный на сборки среднего ценового диапазона с видеокартами GeForce RTX 5070 Ti или Radeon RX 9070 XT и процессорами Core i5/Core i7 и Ryzen 5/Ryzen 7. Актуальный набор разъемов и удобная длина кабелей, бесшумная работа в нагрузке, групповая защита и 3-года гарантии.
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