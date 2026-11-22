Представлена портативная электростанция Jackery Explorer 100D

Компания Jackery пополнила ассортимент портативных мини-электростанций моделью Explorer 100D, которая получила долговечную литий-железо-фосфатную (LiFePO4) батарею ёмкостью 96 Втч (30000 мАч) с ресурсом не менее 3000 циклов с сохранением более 80% ёмкости. Новинка также характеризуется габаритами 11,9:8,3:8,7 см, массой 855 граммов, суммарной выходной мощностью до 158 Вт с двумя разъёмами USB-C по 140 Вт и дополнительным портом на 18 Вт, поддержкой быстрых протоколов PD, PPS и AVS, разрешённой для провоза в ручной клади самолётов ёмкостью до 100 Втч, а также гибкостью подключения.

Её объёма хватает более чем на три полных цикла питания топового смартфона или одну зарядку 14-дюймового ноутбука MacBook Pro (при этом смартфоны линеек iPhone 17 и iPhone 18 Pro заряжаются до 50% примерно за 20 минут), а сам аккумулятор можно быстро наполнить энергией через 100-ваттный вход USB-C (до 80% за 1,6 часа и полностью за два часа), от совместимых солнечных батарей либо от автомобильной бортовой сети на 12 или 24 В за промежуток от двух до четырёх часов. Цена устройства пока не объявлена.