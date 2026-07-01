Обзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XT

Изучаемый сегодня блок питания PCCooler YT850 обеспечит стабильную работу игровой сборки с видеокартами AMD Radeon RX 6950 XT, NVIDIA GeForce RTX 5080 и топовыми процессорами AMD и Intel. Особенностями данной серии являются разъем 12V-2x6, соответствие стандарту ATX 12V v3.1, сертификат эффективности Cybernetics Platinum, модульный кабель-менеджмент, переключатель режима Hybrid Mode с полной остановкой вращения 135 мм вентилятора.

Комплектация

Упаковка из плотного картона содержит подробную информацию по полученным сертификатам, нагрузочную таблицу, а также подробные данные по техническим характеристикам. Внутри в отдельном пакете собран набор кабелей, силовой кабель, пластиковые стяжки, набор винтов, стартер для запуска без материнской платы, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Габариты корпуса 150х150х86 мм. Выполнен из окрашенной в черный цвет стали. Как в ряде других серий здесь используется интересный внешний вид вентиляционной сетки с вырезами треугольной формы.

На боковые грани нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда. С тыльной стороны помимо гнезда питания и кнопки включения, выведен отдельный тумблер, отвечающий за управление режимом Hybrid Mode в котором при отсутствии нагрузки останавливается вращение вентилятора.

На основании наклейка с данными по нагрузкам на линиях и логотип сертификата эффективности Cybernetics Platinum. Линия 12В – 850 Вт, 70.8А, 3В и 5В – по 20А и общие 100 Вт. Это позволяет использовать этот блок питания с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 и топовыми видеокартами AMD.

PCCooler YT850 полностью модульный блок питания. Для удобства сборки разъемы распределены на панели по группам и подписаны. Ошибочное подключение исключено.

Все кабели из комплекта медные. С отдельной текстурной оплеткой кабели легко укладывать в корпусе. Длина кабелей позволит использовать его в корпусах разного типоразмера.

Основное питание материнской платы ATX 24-пин, длина 60 см,

Два дополнительного питания процессора CPU 4+4 пин, длина 65 см,

Три кабеля с PCIe 6+2 пин, длина 60 см,

12V-2x6, длина 65 см,

Семь SATA и один MOLEX.

Внутренняя часть

Набор включает следующие типы разъемов:Отдельный разъем и отдельный кабель для питания видеокарт семейства RTX 50 от NVIDIA. Колодка оптимизирована для исключения проблем с перегревом и возгоранием. Качество исполнения высокое.

Блок питания PCCooler YT850 использует современную платформу Andyson с полномостовой топологией, преобразователем LLC. Применены электронные компоненты, рассчитанные на длительную работу, это подтверждено 10 летней гарантией. Преимущественно полимерные конденсаторы Polycap и FPCAP.

На входе групповая защита, включающая дроссели, X- и Y-конденсаторы. Защиты - OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD. На металлическом радиаторе мостовые выпрямители по 50А. Два высоковольтных Nippon 420D 390 мКф. APFC контроллер - Champion CM6500UNX. На линии 12 В полевые транзисторы PWC012N04ES.

Активное охлаждение вентилятором Hong-Hua HA1352H12F-Z типоразмера 135 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость оборотов его регулируется автоматически, есть режим полной остановки.

Тесты

Холодный старт

OCCT

КПД

Данные 150W 88 250W 91 350W 92 500W 93 650W 91 750W 91 850W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 850W 12 12,05 12,04 12,03 5 5.09 5.11 5.10 3,33 3.31 3.33 3.33

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 37

Итоги

PCCooler YT850 – полностью модульный блок питания с высокой эффективностью и надежностью с 12V-2x6 и ATX 3.1, низким уровнем шума и режимом остановки вентилятора без нагрузки, качественной элементной базой, стабильным напряжением по всем трем линиям.