Обзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XT

Изучаемый сегодня блок питания PCCooler YT850 обеспечит стабильную работу игровой сборки с видеокартами AMD Radeon RX 6950 XT, NVIDIA GeForce RTX 5080 и топовыми процессорами AMD и Intel. Особенностями данной серии являются разъем 12V-2x6, соответствие стандарту ATX 12V v3.1, сертификат эффективности Cybernetics Platinum, модульный кабель-менеджмент, переключатель режима Hybrid Mode с полной остановкой вращения 135 мм вентилятора.

Обзор и тесты PCCooler YT850

Комплектация

Упаковка из плотного картона содержит подробную информацию по полученным сертификатам, нагрузочную таблицу, а также подробные данные по техническим характеристикам. Внутри в отдельном пакете собран набор кабелей, силовой кабель, пластиковые стяжки, набор винтов, стартер для запуска без материнской платы, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация PCCooler YT850

Внешний вид

Габариты корпуса 150х150х86 мм. Выполнен из окрашенной в черный цвет стали. Как в ряде других серий здесь используется интересный внешний вид вентиляционной сетки с вырезами треугольной формы.

внешний вид PCCooler YT850

На боковые грани нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда. С тыльной стороны помимо гнезда питания и кнопки включения, выведен отдельный тумблер, отвечающий за управление режимом Hybrid Mode в котором при отсутствии нагрузки останавливается вращение вентилятора.

внешний вид PCCooler YT850

На основании наклейка с данными по нагрузкам на линиях и логотип сертификата эффективности Cybernetics Platinum. Линия 12В – 850 Вт, 70.8А, 3В и 5В – по 20А и общие 100 Вт. Это позволяет использовать этот блок питания с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 и топовыми видеокартами AMD.

внешний вид PCCooler YT850

PCCooler YT850 полностью модульный блок питания. Для удобства сборки разъемы распределены на панели по группам и подписаны. Ошибочное подключение исключено.

внешний вид PCCooler YT850

Все кабели из комплекта медные. С отдельной текстурной оплеткой кабели легко укладывать в корпусе. Длина кабелей позволит использовать его в корпусах разного типоразмера.

внешний вид PCCooler YT850

Набор включает следующие типы разъемов:
  • Основное питание материнской платы ATX 24-пин, длина 60 см,
  • Два дополнительного питания процессора CPU 4+4 пин, длина 65 см,
  • Три кабеля с PCIe 6+2 пин, длина 60 см,
  • 12V-2x6, длина 65 см,
  • Семь SATA и один MOLEX.
Отдельный разъем и отдельный кабель для питания видеокарт семейства RTX 50 от NVIDIA. Колодка оптимизирована для исключения проблем с перегревом и возгоранием. Качество исполнения высокое.

Внутренняя часть

внутренняя часть PCCooler YT850

Блок питания PCCooler YT850 использует современную платформу Andyson с полномостовой топологией, преобразователем LLC. Применены электронные компоненты, рассчитанные на длительную работу, это подтверждено 10 летней гарантией. Преимущественно полимерные конденсаторы Polycap и FPCAP.

внутренняя часть PCCooler YT850

На входе групповая защита, включающая дроссели, X- и Y-конденсаторы. Защиты - OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD. На металлическом радиаторе мостовые выпрямители по 50А. Два высоковольтных Nippon 420D 390 мКф. APFC контроллер - Champion CM6500UNX. На линии 12 В полевые транзисторы PWC012N04ES.

внутренняя часть PCCooler YT850

Активное охлаждение вентилятором Hong-Hua HA1352H12F-Z типоразмера 135 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость оборотов его регулируется автоматически, есть режим полной остановки.

внутренняя часть PCCooler YT850

Тесты

Холодный старт

тесты PCCooler YT850

тесты PCCooler YT850

OCCT

тесты PCCooler YT850

КПД

тесты PCCooler YT850

Данные
150W88
250W91
350W92
500W93
650W91
750W91
850W90

Уровень напряжения на линиях

тесты PCCooler YT850

150W350W850W
1212,0512,0412,03
55.095.115.10
3,333.313.333.33

Уровень шума:

тесты PCCooler YT850

Данные
Простой31
Нагрузка37

Итоги

PCCooler YT850 – полностью модульный блок питания с высокой эффективностью и надежностью с 12V-2x6 и ATX 3.1, низким уровнем шума и режимом остановки вентилятора без нагрузки, качественной элементной базой, стабильным напряжением по всем трем линиям.
ASUS пребставила блоки питания TUF Gaming Platinum…
Компания ASUS представила новую серию блоков питания ASUS TUF Gaming Platinum — линейка включает модели м…
GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок пит…
Выбору блока питания при планировании сборки очень важно уделить повышенное внимание. Для начала определи…
Представлен пауэрбанк Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 7.5W …
Компания Xiaomi объявила о выпуске внешнего аккумулятора Magnetic Power Bank 10000 7.5W 2026 Edition, кот…
Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания …
Видеокарты, процессоры в современном игровом ПК или рабочей станции требуют уделить повышенное внимание б…
Представлен мобильный аккумулятор Ugreen PB610…
Компания Ugreen объявила о выпуске мобильного аккумулятора PB610, который обращает на себя внимание метал…
Обзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plu…
Правильно подобранный блок питания зало стабильной работы игровой системы или рабочей станции. Хорошая мо…
Corsair представила кабель с защитой от перегрева…
Компания Corsair представила новый кабель питания для видеокарт под названием ThermalProtect с разъёмом 1…
Обзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeF…
Изучаемый сегодня блок питания PCCooler YT850 обеспечит стабильную работу игровой сборки с видеокартами A…
Обзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus GoldОбзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus Gold
Обзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XTОбзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT
Обзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XTОбзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XT
PCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus GoldPCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus Gold
Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus GoldОбзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus Gold
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor