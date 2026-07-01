Обзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XT

На боковые грани нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда. С тыльной стороны помимо гнезда питания и кнопки включения, выведен отдельный тумблер, отвечающий за управление режимом Hybrid Mode в котором при отсутствии нагрузки останавливается вращение вентилятора.
На основании наклейка с данными по нагрузкам на линиях и логотип сертификата эффективности Cybernetics Platinum. Линия 12В – 850 Вт, 70.8А, 3В и 5В – по 20А и общие 100 Вт. Это позволяет использовать этот блок питания с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 и топовыми видеокартами AMD.
PCCooler YT850 полностью модульный блок питания. Для удобства сборки разъемы распределены на панели по группам и подписаны. Ошибочное подключение исключено.
Все кабели из комплекта медные. С отдельной текстурной оплеткой кабели легко укладывать в корпусе. Длина кабелей позволит использовать его в корпусах разного типоразмера.
Набор включает следующие типы разъемов:
Блок питания PCCooler YT850 использует современную платформу Andyson с полномостовой топологией, преобразователем LLC. Применены электронные компоненты, рассчитанные на длительную работу, это подтверждено 10 летней гарантией. Преимущественно полимерные конденсаторы Polycap и FPCAP.
На входе групповая защита, включающая дроссели, X- и Y-конденсаторы. Защиты - OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD. На металлическом радиаторе мостовые выпрямители по 50А. Два высоковольтных Nippon 420D 390 мКф. APFC контроллер - Champion CM6500UNX. На линии 12 В полевые транзисторы PWC012N04ES.
Активное охлаждение вентилятором Hong-Hua HA1352H12F-Z типоразмера 135 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость оборотов его регулируется автоматически, есть режим полной остановки.
|Данные
|150W
|88
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|93
|650W
|91
|750W
|91
|850W
|90
|150W
|350W
|850W
|12
|12,05
|12,04
|12,03
|5
|5.09
|5.11
|5.10
|3,33
|3.31
|3.33
|3.33
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|37