Представлен блок питания ASUS ROG Thor 1600T3 Gaming EVO мощностью 1600 Вт

Экран держится на магнитах и легко отделяется от блока. С помощью удлинителя USB Type-C его можно вынести на более удобное место — как внутрь корпуса, так и наружу. Дисплей в реальном времени показывает потребление и коэффициент полезного действия, что пригодится для мощных сборок. Отдельно ASUS акцентирует внимание на функции GPU-First IVS — это система контроля напряжения в цепи питания графического адаптера. По заявлениям компании, она способна улучшить стабильность напряжения на 45%. Практический эффект будет зависеть от конкретной карты, прокладки проводов и общей нагрузки на систему.
Габариты ROG Thor 1600T3 Gaming EVO составляют 150 x 190 x 86 мм, а масса — 2,5 кг. Глубина 190 мм требует вместительного корпуса, особенно с учетом запаса для кабелей. Производитель дает на этот блок 10 лет гарантии. Две другие новинки — TUF Gaming 1200P и TUF Gaming 1000P. Обе имеют знак 80 PLUS Platinum и корпус глубиной 150 мм. В их характеристиках ASUS перечисляет конденсаторы TUF 5K Black Metallic, GaN MOSFET, платы с конформным покрытием и вентиляторы на двух шарикоподшипниках. Заявлено, что ресурс этих конденсаторов в 2,5 раза выше обычных аналогов. Помимо этого, устройства прошли проверку на падения, вибрацию и температурные колебания. Масса TUF Gaming 1200P равна 1,58 кг, а TUF Gaming 1000P — 1,51 кг. Обе модели покрыты восьмилетней гарантией.