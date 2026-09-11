Представлен блок питания ASUS ROG Thor 1600T3 Gaming EVO мощностью 1600 Вт

ASUS представила три свежих источника питания, флагманом среди которых стал ROG Thor 1600T3 Gaming EVO. Эта полностью модульная модель выдает 1600 Вт мощности, имеет сертификат 80 PLUS Titanium, соответствует стандарту ATX 3.1, совместима с PCIe 5.1 и оснащается съемным OLED-экраном для контроля за потреблением энергии. Заявленная пиковая нагрузка в 1600 Вт достигается только при входном напряжении 240 В. Если же напряжение падает до 100 В, максимальная отдача снижается до 1300 Вт. Внутри устройства ASUS применила конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением и транзисторы на нитриде галлия (GaN MOSFET). Также в комплекте идет кабель 12V-2x6, названный производителем ROG Equalizer — он предназначен для выравнивания тока и уменьшения перегрева в зоне подключения видеокарты.

Экран держится на магнитах и легко отделяется от блока. С помощью удлинителя USB Type-C его можно вынести на более удобное место — как внутрь корпуса, так и наружу. Дисплей в реальном времени показывает потребление и коэффициент полезного действия, что пригодится для мощных сборок. Отдельно ASUS акцентирует внимание на функции GPU-First IVS — это система контроля напряжения в цепи питания графического адаптера. По заявлениям компании, она способна улучшить стабильность напряжения на 45%. Практический эффект будет зависеть от конкретной карты, прокладки проводов и общей нагрузки на систему.

Габариты ROG Thor 1600T3 Gaming EVO составляют 150 x 190 x 86 мм, а масса — 2,5 кг. Глубина 190 мм требует вместительного корпуса, особенно с учетом запаса для кабелей. Производитель дает на этот блок 10 лет гарантии. Две другие новинки — TUF Gaming 1200P и TUF Gaming 1000P. Обе имеют знак 80 PLUS Platinum и корпус глубиной 150 мм. В их характеристиках ASUS перечисляет конденсаторы TUF 5K Black Metallic, GaN MOSFET, платы с конформным покрытием и вентиляторы на двух шарикоподшипниках. Заявлено, что ресурс этих конденсаторов в 2,5 раза выше обычных аналогов. Помимо этого, устройства прошли проверку на падения, вибрацию и температурные колебания. Масса TUF Gaming 1200P равна 1,58 кг, а TUF Gaming 1000P — 1,51 кг. Обе модели покрыты восьмилетней гарантией.