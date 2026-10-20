Представлен пауэрбанк Xiaomi Power Bank Pro 25000 250W

Компания Xiaomi объявила о выпуске портативного аккумулятора Power Bank Pro 25000 250W, который может похвастаться ёмкостью 25000 мАч. Новинка характеризуется суммарной выходной мощностью 250 Вт, выдвижным кабелем USB-C длиной 70 см с поддержкой мощности 140 Вт, одним разъемом USB-C на 140 Вт и одним портом USB-A на 120 Вт, цветным дисплеем для отображения оставшегося заряда батареи, выбранной мощности зарядки, температуры и состояние аккумулятора, корпусом с размерами 163,8:58,3:46,2 мм, а также черной и серой расцветками. Цена пауэрбанка на дебютном китайском рынке составила эквивалент 150 долларов.

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