Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus Gold

Видеокарты, процессоры в современном игровом ПК или рабочей станции требуют уделить повышенное внимание блоку питания. В зависимости от компонентов подбирается модель с запасом по мощности, с необходимым набором интерфейсов, эффективностью, которая косвенно отображает качество элементной базы. Из рекомендуемых опций – модульная система кабелей, позволяющая использовать только нужные кабели и упростить укладку внутри корпуса. Изучаемая сегодня серия AeroCool PREMIER G1 представлена моделями мощностью 750, 850 и 1000 Вт. На тестах старшая версия, позволяющая собрать систему с компонентами топового уровня.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам, полученным сертификатам и поддерживаемыми технологиями. Отмечен сертификат эффективности 80 Plus Gold, ATX 3.1 и режим остановки вентилятора.

Помимо блока питания в комплект входит руководство пользователя, винты, набор кабелей, силовой кабель с евровилкой.

Внешний вид

Корпус из стали, окрашенной в черный цвет с матовой текстурой. Длина 140 мм. Оформление у него строгое. Подойдет под сборку с разным сеттингом.

На верхней стороне решетка, выполненная из ряда стальных ребер и предотвращающая попадание крупных предметов внутрь корпуса. Данная модель поддерживает режим полной остановки вентилятора до достижения лимита нагрузки.

Режимом может управлять сам пользователь, включая и выключая его. Для этого выведена отдельная кнопка с тыльной стороны. Здесь же тумблер питания и силовое гнездо.

На боковых сторонах декоративная наклейка с названием серии, данными по мощности и логотипом бренда. Еще одна на основании и на ней приведена подробная таблица с нагрузочными характеристиками: линия 12В – 999.6 Вт и 83.3А, 5В и 3.3В с общими 100 Вт и 20А на каждой. Отличные показатели. Сертификат 80 Plus Gold. Эксплуатировать его можно в электросетях от 100В до 240В.

У AeroCool PREMIER G1 1000 все провода являются модульными, их можно подключать и снимать в зависимости от актуальных потребностей своей сборки. На панели подключения разъемы распределены по группам и подписаны. Длина комплектных кабелей достаточна для проведения сборки в корпусах Full Tower.

Большинство актуальных видеокарт NVIDIA сейчас оснащаются разъемом 12VHPWR (PCIe 5.0). Здесь для него отельный кабель, без необходимости использования переходников. Выдает по этой линии мощность до 600 Вт, этого достаточно для GeForce RTX 5090.

Он идет с дополнительной нейлоновой оплеткой и термоусадкой по краям. Качество исполнения не вызывает критики, сделан добротно.

24 пин ATX, 600 мм.

один 4+4 CPU, 700 мм. Один 8 пин CPU.

три 6+2 PCIe, 650 мм.

один 12VHPWR, 650 мм.

два с тремя SATA на каждом, 500+150+150 мм.

один с двумя MOLEX, 500+150 мм.

Остальные с ленточным исполнением и с ними удобно работать при проведении сборки. Сечение преимущественно 18AWG. Суммарно здесь следующий набор кабелей:

Внутренняя часть

Закрывает все возможные потребности. Отметим удобство работы с видеокартами с несколькими PCIe 6+2, тут вместо распространённого исполнения с двумя коннекторами на кабеле идут отдельные линии, это избавит от висящих разъемов когда задействуется только один. Подключаем только нужное.

AeroCool PREMIER G1 1000 с активным корректором коэффициента мощности, обеспечивая устойчивость к понижению напряжения. Полномостовой с LLC-преобразователем. Синхронное выпрямление на линии 12В и DC-DC преобразователи на 3.3В и 5В. На входе четыре Y-и два два X-конденсатора на вхое. Реализована групповая защиты: OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, OTP.

Полупроводниковые элементы высоковольтной цепи размещены на радиаторах с оребрением. Качественный высоковольтный конденсатор Elite 420В 820 мКф 105°C. В остальной схемотехнике также используются полимерные конденсаторы бренда Elite. Это позволяет сделать вывод о хорошем ресурсе наработке на отказ. Контроллер APFC - Champion CM6500UNX. DC-DC преобразователь с шестью Excelliance MOS EMB06N03HR.

За активное охлаждение отвечает вентилятор 135 мм Hong Hua HA13525H12F-Z-AP1. Гидродинамический подшипник. Скорость оборотов его регулируется в зависимости от создаваемой нагрузки.

Тесты

Первый холодный запуск AeroCool PREMIER G1 1000 провели при помощи тестера с замером напряжения по линиям и подтверждением мощности по линии 12VHPWR.

OCCT

Создание нагрузки программными средствами и анализ работы при помощи OCCT не выявил просадок по всем трем линиям

КПД

Также провели детальное изучение ручными замерами на нашем лабораторном тестовом стенде, создавая шаговую нагрузку.

Данные 150W 89 350W 91 450W 92 500W 92 750W 91 850W 90 1000W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 600W 1000W 12 12,03 12,01 11,99 5 5.08 5.01 4.98 3,3 3.33 3.32 3.32

Уровень шума

Данные 150W 29 600W 38 1000W 43

Итоги

PCIe 5.1, ATX 3.1 для возможности сборки с современными и топовыми видеокартами и процессорами.

Длина 140 мм для совместимости с корпусами и длина съемных кабелей.

Тихий вентилятор с режимом остановки вращения.

Высокая стабильность по всем трем линиям. Низкие пульсации.

Рейтинг Cybenetics PLATINUM.

AeroCool PREMIER G1 1000 станет отличным выбором при поиске БП с мощностью 1000 Вт с сертификатом 80 Plus Gold и полностью модульными кабелями. Привлекательная цена на фоне конкурентов и высокое качество исполнения. Соответствие требованием