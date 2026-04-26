Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus Gold

Видеокарты, процессоры в современном игровом ПК или рабочей станции требуют уделить повышенное внимание блоку питания. В зависимости от компонентов подбирается модель с запасом по мощности, с необходимым набором интерфейсов, эффективностью, которая косвенно отображает качество элементной базы. Из рекомендуемых опций – модульная система кабелей, позволяющая использовать только нужные кабели и упростить укладку внутри корпуса. Изучаемая сегодня серия AeroCool PREMIER G1 представлена моделями мощностью 750, 850 и 1000 Вт. На тестах старшая версия, позволяющая собрать систему с компонентами топового уровня.

Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 100

Комплектация

Упаковка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам, полученным сертификатам и поддерживаемыми технологиями. Отмечен сертификат эффективности 80 Plus Gold, ATX 3.1 и режим остановки вентилятора.

комплектация AeroCool PREMIER G1 100

Помимо блока питания в комплект входит руководство пользователя, винты, набор кабелей, силовой кабель с евровилкой.

комплектация AeroCool PREMIER G1 100

Внешний вид

Корпус из стали, окрашенной в черный цвет с матовой текстурой. Длина 140 мм. Оформление у него строгое. Подойдет под сборку с разным сеттингом.

внешний вид AeroCool PREMIER G1 100

На верхней стороне решетка, выполненная из ряда стальных ребер и предотвращающая попадание крупных предметов внутрь корпуса. Данная модель поддерживает режим полной остановки вентилятора до достижения лимита нагрузки.

внешний вид AeroCool PREMIER G1 100

Режимом может управлять сам пользователь, включая и выключая его. Для этого выведена отдельная кнопка с тыльной стороны. Здесь же тумблер питания и силовое гнездо.

внешний вид AeroCool PREMIER G1 100

На боковых сторонах декоративная наклейка с названием серии, данными по мощности и логотипом бренда. Еще одна на основании и на ней приведена подробная таблица с нагрузочными характеристиками: линия 12В – 999.6 Вт и 83.3А, 5В и 3.3В с общими 100 Вт и 20А на каждой. Отличные показатели. Сертификат 80 Plus Gold. Эксплуатировать его можно в электросетях от 100В до 240В.

внешний вид AeroCool PREMIER G1 100

У AeroCool PREMIER G1 1000 все провода являются модульными, их можно подключать и снимать в зависимости от актуальных потребностей своей сборки. На панели подключения разъемы распределены по группам и подписаны. Длина комплектных кабелей достаточна для проведения сборки в корпусах Full Tower.

внешний вид AeroCool PREMIER G1 100

Большинство актуальных видеокарт NVIDIA сейчас оснащаются разъемом 12VHPWR (PCIe 5.0). Здесь для него отельный кабель, без необходимости использования переходников. Выдает по этой линии мощность до 600 Вт, этого достаточно для GeForce RTX 5090.

внешний вид AeroCool PREMIER G1 100

Он идет с дополнительной нейлоновой оплеткой и термоусадкой по краям. Качество исполнения не вызывает критики, сделан добротно.

внешний вид AeroCool PREMIER G1 100

Остальные с ленточным исполнением и с ними удобно работать при проведении сборки. Сечение преимущественно 18AWG. Суммарно здесь следующий набор кабелей:
  • 24 пин ATX, 600 мм.
  • один 4+4 CPU, 700 мм. Один 8 пин CPU.
  • три 6+2 PCIe, 650 мм.
  • один 12VHPWR, 650 мм.
  • два с тремя SATA на каждом, 500+150+150 мм.
  • один с двумя MOLEX, 500+150 мм.

внешний вид AeroCool PREMIER G1 100

Закрывает все возможные потребности. Отметим удобство работы с видеокартами с несколькими PCIe 6+2, тут вместо распространённого исполнения с двумя коннекторами на кабеле идут отдельные линии, это избавит от висящих разъемов когда задействуется только один. Подключаем только нужное.

Внутренняя часть

схемотехника AeroCool PREMIER G1 100

AeroCool PREMIER G1 1000 с активным корректором коэффициента мощности, обеспечивая устойчивость к понижению напряжения. Полномостовой с LLC-преобразователем. Синхронное выпрямление на линии 12В и DC-DC преобразователи на 3.3В и 5В. На входе четыре Y-и два два X-конденсатора на вхое. Реализована групповая защиты: OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, OTP.

схемотехника AeroCool PREMIER G1 100

Полупроводниковые элементы высоковольтной цепи размещены на радиаторах с оребрением. Качественный высоковольтный конденсатор Elite 420В 820 мКф 105°C. В остальной схемотехнике также используются полимерные конденсаторы бренда Elite. Это позволяет сделать вывод о хорошем ресурсе наработке на отказ. Контроллер APFC - Champion CM6500UNX. DC-DC преобразователь с шестью Excelliance MOS EMB06N03HR.

схемотехника AeroCool PREMIER G1 100

За активное охлаждение отвечает вентилятор 135 мм Hong Hua HA13525H12F-Z-AP1. Гидродинамический подшипник. Скорость оборотов его регулируется в зависимости от создаваемой нагрузки.

схемотехника AeroCool PREMIER G1 100

Тесты

Первый холодный запуск AeroCool PREMIER G1 1000 провели при помощи тестера с замером напряжения по линиям и подтверждением мощности по линии 12VHPWR.

тесты AeroCool PREMIER G1 100

OCCT

Создание нагрузки программными средствами и анализ работы при помощи OCCT не выявил просадок по всем трем линиям

тесты AeroCool PREMIER G1 100

тесты AeroCool PREMIER G1 100

Также провели детальное изучение ручными замерами на нашем лабораторном тестовом стенде, создавая шаговую нагрузку.

КПД

тесты AeroCool PREMIER G1 100

Данные
150W89
350W91
450W92
500W92
750W91
850W90
1000W89

Уровень напряжения на линиях

тесты AeroCool PREMIER G1 100

150W600W1000W
1212,0312,0111,99
55.085.014.98
3,33.333.323.32

Уровень шума

тесты AeroCool PREMIER G1 100

Данные
150W29
600W38
1000W43

Итоги

AeroCool PREMIER G1 1000 станет отличным выбором при поиске БП с мощностью 1000 Вт с сертификатом 80 Plus Gold и полностью модульными кабелями. Привлекательная цена на фоне конкурентов и высокое качество исполнения. Соответствие требованием
  • PCIe 5.1, ATX 3.1 для возможности сборки с современными и топовыми видеокартами и процессорами.
  • Длина 140 мм для совместимости с корпусами и длина съемных кабелей.
  • Тихий вентилятор с режимом остановки вращения.
  • Высокая стабильность по всем трем линиям. Низкие пульсации.
  • Рейтинг Cybenetics PLATINUM.
