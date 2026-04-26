Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus Gold

Помимо блока питания в комплект входит руководство пользователя, винты, набор кабелей, силовой кабель с евровилкой.
На верхней стороне решетка, выполненная из ряда стальных ребер и предотвращающая попадание крупных предметов внутрь корпуса. Данная модель поддерживает режим полной остановки вентилятора до достижения лимита нагрузки.
Режимом может управлять сам пользователь, включая и выключая его. Для этого выведена отдельная кнопка с тыльной стороны. Здесь же тумблер питания и силовое гнездо.
На боковых сторонах декоративная наклейка с названием серии, данными по мощности и логотипом бренда. Еще одна на основании и на ней приведена подробная таблица с нагрузочными характеристиками: линия 12В – 999.6 Вт и 83.3А, 5В и 3.3В с общими 100 Вт и 20А на каждой. Отличные показатели. Сертификат 80 Plus Gold. Эксплуатировать его можно в электросетях от 100В до 240В.
У AeroCool PREMIER G1 1000 все провода являются модульными, их можно подключать и снимать в зависимости от актуальных потребностей своей сборки. На панели подключения разъемы распределены по группам и подписаны. Длина комплектных кабелей достаточна для проведения сборки в корпусах Full Tower.
Большинство актуальных видеокарт NVIDIA сейчас оснащаются разъемом 12VHPWR (PCIe 5.0). Здесь для него отельный кабель, без необходимости использования переходников. Выдает по этой линии мощность до 600 Вт, этого достаточно для GeForce RTX 5090.
Он идет с дополнительной нейлоновой оплеткой и термоусадкой по краям. Качество исполнения не вызывает критики, сделан добротно.
Остальные с ленточным исполнением и с ними удобно работать при проведении сборки. Сечение преимущественно 18AWG. Суммарно здесь следующий набор кабелей:
Закрывает все возможные потребности. Отметим удобство работы с видеокартами с несколькими PCIe 6+2, тут вместо распространённого исполнения с двумя коннекторами на кабеле идут отдельные линии, это избавит от висящих разъемов когда задействуется только один. Подключаем только нужное.
AeroCool PREMIER G1 1000 с активным корректором коэффициента мощности, обеспечивая устойчивость к понижению напряжения. Полномостовой с LLC-преобразователем. Синхронное выпрямление на линии 12В и DC-DC преобразователи на 3.3В и 5В. На входе четыре Y-и два два X-конденсатора на вхое. Реализована групповая защиты: OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, OTP.
Полупроводниковые элементы высоковольтной цепи размещены на радиаторах с оребрением. Качественный высоковольтный конденсатор Elite 420В 820 мКф 105°C. В остальной схемотехнике также используются полимерные конденсаторы бренда Elite. Это позволяет сделать вывод о хорошем ресурсе наработке на отказ. Контроллер APFC - Champion CM6500UNX. DC-DC преобразователь с шестью Excelliance MOS EMB06N03HR.
За активное охлаждение отвечает вентилятор 135 мм Hong Hua HA13525H12F-Z-AP1. Гидродинамический подшипник. Скорость оборотов его регулируется в зависимости от создаваемой нагрузки.
Также провели детальное изучение ручными замерами на нашем лабораторном тестовом стенде, создавая шаговую нагрузку.
|Данные
|150W
|89
|350W
|91
|450W
|92
|500W
|92
|750W
|91
|850W
|90
|1000W
|89
|150W
|600W
|1000W
|12
|12,03
|12,01
|11,99
|5
|5.08
|5.01
|4.98
|3,3
|3.33
|3.32
|3.32
|Данные
|150W
|29
|600W
|38
|1000W
|43