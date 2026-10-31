Представлены блоки питания XPG Core Reactor III Gold

Компания Adata выпустила под геймерским брендом XPG третье поколение блоков питания Core Reactor III Gold, ориентированное на производительные игровые сборки, рабочие станции и системы с ускорителями искусственного интеллекта. В обновленную серию вошли три модификации мощностью 750, 850 и 1000 Вт. Главной особенностью линейки стала умная система Xtreme Power Guard, призванная навсегда решить проблему горящих коннекторов: специальный контроллер в реальном времени мониторит силу тока через кабель 12V-2x6, предупреждает пользователя световой индикацией о любых отклонениях и автоматически рубит питание при опасных перегрузках, спасая видеокарту от перегрева и оплавления.

Новинки также оснастили разъемом 12V-2x6 с возможностью подачи до 600 Вт мощности, полной поддержкой актуальных стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1 со способностью удерживать кратковременные скачки нагрузки до 235% от номинала, надежными японскими конденсаторами с рабочим лимитом до 105 °C, тихим 135-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике (FDB), энергоэффективностью уровня 80 PLUS Gold, восемью типами электрических защит, полностью модульной системой подключения кабелей и гарантией 10 лет.
Представлен компактный GaN-адаптер Cuktech No. 6 Air…
Компания Cuktech пополнила ассортимент адаптеров питания моделью No. 6 GaN Power Card Air, максимальная в…
Обзор и тесты XPG PROBE NOVA 700W. Недорогой блок питания с …
Обновленная серия XPG PROBE NOVA включает модели мощностями 600 и 700 Вт. Относятся к доступному ценовому…
Представлено 160-Вт зарядное устройство Ugreen Nexode Pro …
Компания Ugreen пополнила ассортимент зарядных устройств моделью Nexode Pro, которая выдает максимальную …
Обзор и тесты PCCOOLER YS1000. Надежный киловаттный блок пит…
Сегодня у нас представитель «высшей лиги» в сегменте блоков – «киловатник» PCCOOLER YS1000 с сертификатам…
Новый блок питания Thermaltake AX 3200W с четырьмя портами 1…
Компания Thermaltake анонсировала новый блок питания AX 3200W. Эта модель относится к категории полностью…
Представлен пауэрбанк Xiaomi Power Bank Pro 25000 250W…
Компания Xiaomi объявила о выпуске портативного аккумулятора Power Bank Pro 25000 250W, который может пох…
Блок питания Seasonic получил сертификат 80 Plus Ruby…
Новый блок питания компании Seasonic достиг высшего уровня эффективности в программе 80 Plus при нагрузке…
Обзор и тесты блока питания XPG CORE REACTOR II VE 850 с 7-л…
Линейка блоков питания XPG CORE REACTOR II VE включает модели мощностями 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Индекс …
GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1
Обзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XTОбзор и тесты PCCooler YK750H. Доступный блок питания для GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT
Обзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus GoldОбзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus Gold
Обзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XTОбзор и тесты PCCooler YT850. Модульный блок питания для GeForce RTX 5080 и Radeon RX 6950 XT
Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus GoldОбзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus Gold
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor