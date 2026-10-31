Представлены блоки питания XPG Core Reactor III Gold

Компания Adata выпустила под геймерским брендом XPG третье поколение блоков питания Core Reactor III Gold, ориентированное на производительные игровые сборки, рабочие станции и системы с ускорителями искусственного интеллекта. В обновленную серию вошли три модификации мощностью 750, 850 и 1000 Вт. Главной особенностью линейки стала умная система Xtreme Power Guard, призванная навсегда решить проблему горящих коннекторов: специальный контроллер в реальном времени мониторит силу тока через кабель 12V-2x6, предупреждает пользователя световой индикацией о любых отклонениях и автоматически рубит питание при опасных перегрузках, спасая видеокарту от перегрева и оплавления.

Новинки также оснастили разъемом 12V-2x6 с возможностью подачи до 600 Вт мощности, полной поддержкой актуальных стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1 со способностью удерживать кратковременные скачки нагрузки до 235% от номинала, надежными японскими конденсаторами с рабочим лимитом до 105 °C, тихим 135-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике (FDB), энергоэффективностью уровня 80 PLUS Gold, восемью типами электрических защит, полностью модульной системой подключения кабелей и гарантией 10 лет.