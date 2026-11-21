Представлена 60-Вт GaN-зарядка Ugreen X740

Компания Ugreen объявила о выходе зарядного устройства X740, ставшим первым компактным адаптером бренда с интеллектуальным протоколом AVS и встроенным информационным дисплеем. Новинка характеризуется платформой на базе нитрида галлия (GaN) седьмого поколения, выходной мощностью до 60 Вт через единственный разъём USB-C, поддержкой стандартов PD 3.2 и AVS с шагом регулировки напряжения до 100 мВ, наличием фронтального экрана Super Sensing Smart Screen (отображающего мощность, вольтаж, силу тока, нагрев и забавные анимации с котиками), многоуровневой системой охлаждения Thermal Guard с графитовым радиатором и корпусом массой всего 96 граммов.

Благодаря тонкой динамической регулировке подачи тока устройство позволяет зарядить iPhone 18 Pro до 50% всего за 15 минут, а также восполняет 21% аккумулятора MacBook Air за тот же отрезок времени. Блок питания универсален и совместим как с гаджетами Apple, так и со смартфонами Huawei, Xiaomi, Samsung и iQOO. Адаптер уже появился в китайской продаже эквивалентной цене в 15 долларов.