ADATA объявила о выпуске твердотельных накопителей линейки LEGEND

Компания ADATA объявила о выпуске твердотельных накопителей линейки LEGEND. Новую линейку представляют модели LEGEND 740, LEGEND 750 и LEGEND 840. Накопители LEGEND 740 и 750 используют стандарт подключения PCIe Gen3 x4 и технологию NVMe 1.3. Скорость в данном случае составляет 2500/2000 МБ/с и 3500/3000 МБ/с в секунду соответственно. В свою очередь LEGEND 840 использует стандарт PCIe Gen4 x4 и NVMe 1.4, предлагая скорость чтения и записи до 5000/4500 МБ/с. Накопители новой линейки технологиями кэширования SLC. Благодаря радиатору, накопитель остается холодным даже при высокой нагрузке. Все модели представлены в форм-факторе M.2 2280.

Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 840 PCIe 4.0 NVMe можно установить на консоль PS5. LEGEND 840 будет доступен объемом 512 ГБ и 1 ТБ, модель LEGEND 750 поступит в продажу объемом 500 ГБ и 1 ТБ, а накопитель LEGEND 740 будет доступен с объемом 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Информация о стоимости накопителей новой линейки LEGEND отсутствует.