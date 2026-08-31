Представлена оперативная память G.SKILL Flare X5X 5600 МГц с AMD Expo ULL

Компания G.SKILL представила новую серию оперативной памяти Flare X5X, ориентированную на платформы AMD. Эта линейка модулей DDR5 создана для настольных ПК и уже анонсирована в начальной конфигурации: двухканальный набор общим объёмом 32 гигабайта, состоящий из двух планок по 16 ГБ. Частота работы модулей составляет 6000 МГц, а задержки заданы на уровне CL36-36-36-76. Стоимость комплекта и дата его появления в рознице пока остаются неизвестными. Ключевой особенностью новинки стала поддержка фирменной технологии AMD EXPO, дополненной режимом Ultra Low Latency (сокращённо — EXPO ULL).

Если стандартные профили EXPO содержат фиксированный набор параметров — частота, напряжение и основные тайминги, которые материнская плата загружает через BIOS, — то версия ULL идёт дальше. В неё включены дополнительные субтайминги, специально подобранные для уменьшения фактической задержки памяти без повышения номинальной скорости передачи данных. Это важно, так как четыре главных тайминга, которые обычно указываются в характеристиках, описывают лишь верхушку конфигурации. Вторичные и третичные параметры тоже оказывают влияние на длительность операций DRAM. Два набора DDR5-6000 с одинаковым CAS могут вести себя по-разному в реальных приложениях, если остальные настройки у них отличаются.

Профиль EXPO ULL призван автоматически применять большее количество таких тонких настроек. Это открывает путь к более точной оптимизации памяти для тех пользователей, которые не хотят вручную копаться в многочисленных пунктах BIOS. По заявлению G.SKILL, данный профиль способен улучшить показатели задержки по сравнению с уже существующими комплектами EXPO, работающими на той же частоте. Правда, в официальном пресс-релизе нет сравнительных графиков или результатов тестов, так что реальный выигрыш пока остаётся под вопросом и требует проверки со стороны независимых обозревателей.

Стоит ожидать, что фактический прирост производительности будет неодинаковым и зависит от конкретного процессора и типа нагрузки. В играх, которые упираются в возможности CPU, снижение задержек памяти может дать заметный эффект. Однако в тех играх, где производительность определяется видеокартой, разница окажется минимальной или вовсе незаметной. Приложения, которые ограничены объёмом памяти, пропускной способностью ядра или ускорением на GPU, тоже вряд ли выиграют от изменения таймингов — здесь узкое место находится совсем в другом месте. Дизайн модулей выполнен в лаконичном стиле: радиаторы без лишних деталей, а подсветка RGB отсутствует полностью. Такое решение позволяет комплекту гармонично смотреться в системах с минималистичным оформлением и избавляет владельца от необходимости устанавливать дополнительное ПО для управления световыми эффектами.
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