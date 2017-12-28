ADATA показала XPG Z1 DDR4-4600

Рынок оперативной памяти не стоит на месте - еще вчера мы радовались 1333 на DDR3 памяти, а сейчас никто даже не смотрит в сторону этих цифр, так как новая память DDR4 позволяет намного больше. И, компании решили еще сильнее развить этот параметр - вот компания ADATA показала память XPG Z1 DDR4-4600, которая, как вы сами уже поняли, выдает частоту в 4600 Гц. Это просто громадный показатель, который получить от другого производителя пока что не удается. Да, тайминги немного смущают - 19-26-26-46 это далеко не идеал, но при такой частоте получить что-то более выгодное у вас просто не получится. Так же стоит отметить, что работает память на напряжении 1,5 В, то есть достаточно высоком. Память создавали для энтузиастов в первую очередь, обычному игроку или пользователю такое не нужно, уж поверьте мне. Но, будем ждать цену.