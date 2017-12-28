ADATA показала XPG Z1 DDR4-4600

2017-12-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - ADATA XPG Z1 DDR4-4600; [35]
Рынок оперативной памяти не стоит на месте - еще вчера мы радовались 1333 на DDR3 памяти, а сейчас никто даже не смотрит в сторону этих цифр, так как новая память DDR4 позволяет намного больше. И, компании решили еще сильнее развить этот параметр - вот компания ADATA показала память XPG Z1 DDR4-4600, которая, как вы сами уже поняли, выдает частоту в 4600 Гц. Это просто громадный показатель, который получить от другого производителя пока что не удается. Да, тайминги немного смущают - 19-26-26-46 это далеко не идеал, но при такой частоте получить что-то более выгодное у вас просто не получится. Так же стоит отметить, что работает память на напряжении 1,5 В, то есть достаточно высоком. Память создавали для энтузиастов в первую очередь, обычному игроку или пользователю такое не нужно, уж поверьте мне. Но, будем ждать цену.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор ДоброСад DS01. Проращиватель для семян и зёренОбзор ДоброСад DS01. Проращиватель для семян и зёрен
Обзор электробритвы Philips Star Wars SW5700Обзор электробритвы Philips Star Wars SW5700
Обзор Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W. Блок питания с инструментами детального мониторингаОбзор Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W. Блок питания с инструментами детального мониторинга
Обзор Tenda F9. Лучший недорогой роутер для домаОбзор Tenda F9. Лучший недорогой роутер для дома
Обзор MARVO VAR-296. Игровая механическая клавиатура с подсветкой Обзор MARVO VAR-296. Игровая механическая клавиатура с подсветкой
Предварительный обзор Huawei Honor 9 Lit...
Предварительный обзор Huawei Honor 9 LitВ последнее время инсайдеры, которые сливают информацию о мобильных телефонах, уже перестали быть плохими...
Обзор SyncMate. Синхронизация со всех ус...
Обзор SyncMate. Синхронизация со всех усСтоит отметить, что данное приложение будет интересно в первую очередь тем пользователям, которые пользую...
Обзор PNY 32GB DUO LINK USB 3.0 OTG Flas...
Обзор PNY 32GB DUO LINK USB 3.0 OTG FlasБольшинство пользователей смартфонов частенько сталкиваются с проблемой нехватки памяти на своем устройст...
Обзор Orico 20UTS - Переходник для подкл...
Обзор Orico 20UTS - Переходник для подклСовременные пользователи ПК часто используют USB-накопители для того, чтобы переносить различную информац...
Обзор Fun Ways to Think 2. Играем в логи...
Обзор Fun Ways to Think 2. Играем в логиСовременная индустрия игр существенно изменилась - теперь разработчики либо делают ААА-проекты с крутой г...
Предварительный обзор Happy Hacking Keyb...
Предварительный обзор Happy Hacking KeybСовременным продвинутым пользователям уже мало получить просто хорошую игровую клавиатуру или клавиатуру ...
Обзор What a Character? Игра для фанатов...
Обзор What a Character? Игра для фанатовСовременные мобильные игры кардинально отличаются от того, что вы видели ранее на мобильном рынке и на то...
WG Fest 2017: Wargaming поделилась плана...
WG Fest 2017: Wargaming поделилась плана23 декабря прошел самый масштабный фестиваль WG Fest для поклонников игр компании Wargaming, на котором ...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming MEK1....
Предварительный обзор ZOTAC Gaming MEK1.Игровые компьютеры в последнее время стали ультра-популярными. Производители активно работают над тем, чт...
Предварительный обзор LG Gram 2018. Ново...
Предварительный обзор LG Gram 2018. НовоНоутбук LG Gram никто и не ожидал уже увидеть в этом году, однако в сети появился анонс и пользователи ст...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9Прежде всего, стоит отметить, что бренд Panasonic мне очень нравится и их фотоаппараты можно считать одни...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мы...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мыПрактически у каждого современного человека есть компьютер, будь то дома или в офисе. Сегодня мы бы хотел...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor