ADATA представила три твердотельных накопителя

На CES 2020 представили первые накопители на основе PCIe gen 4.0, от других производителей, таких как Silicon Motion и InnoGrit, благодаря ADATA.

Первый твердотельный накопитель нового поколения XPG Sage M.2 NVMe с интерфейсом PCI-Express 4.0 x4, емкостью до 4 ТБ и питанием от контроллера InnoGrit "Rainier" IG5236, обеспечивают скорость последовательной передачи данных до 7 000 МБ / с чтения, до 6 100 МБ / с записи и до 1 миллиона IOPS 4K. SSD поддерживает новейший протокол NVMe 1.4.

Далее идет XPG Indigo, еще один накопитель M.2 NVMe PCI-Express 4.0 x4, расположенный на ступеньку ниже XPG Sage. В нем используется самый быстрый контроллер клиентского сегмента PCIe gen 4.0 от Silicon Motion - SM2264. При емкости до 4 ТБ накопитель обеспечивает до 7000 МБ / с последовательного чтения, до 6000 МБ / с последовательной записи и до 700 000 IOPS 4K.

И, наконец, XPG Pearl, модель с высокими затратами и производительностью, работающая на контроллере SM2267 среднего класса, который имеет интерфейс PCIe gen 4.0 x4 и кэш-память DRAM, имеет емкость до 4 ТБ, но предлагает производительность на базе E16: до 4000 МБ / с для последовательного чтения, до 3 000 МБ / с для последовательной записи и до 400 000 IOPS 4K.

XPG Sage, XPG Indigo и XPG Pearl нового поколения выйдут в конце этого года.